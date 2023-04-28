Є перші підозри: ЗС РФ з початку війни стратили десятки бійців ЗСУ, — Офіс генпрокурора
Відомо, що наразі правоохоронці розслідують 265 злочинів проти захисників України. Заочну підозру вже отримали 2 особи.
Офісу генпрокурора на сьогодні відомо про 73 випадки умисного вбивства українських військовополонених російськими окупантами. Про це у відомстві повідомили у відповіді на інформаційний запит видання LIGA.net.
За інформацією генпрокуратури, українські правоохоронці ведуть досудове розслідування 265 злочинів, які скоїли російські окупанти стосовно полонених українських захисників. Також в Офісі генпрокурора зазначають, що на сьогодні потерпілими від таких злочинів є понад півтори тисячі військовослужбовців ЗСУ. 73 з них були вбиті навмисно.
За фактами жорстокого поводження з військовополоненими на сьогодні заочно повідомлено про підозру 2 особам. Розслідування таких випадків продовжується.
Нагадаємо, що 11 квітня в соцмережах оприлюднили відео, на якому російські окупанти перерізають горло українському солдату.
У ГУР Міноборони України заявили, що відео звірств ЗС РФ використовує Росія, щоб російські вояки боялися здаватися в полон, і очікує, що після таких роликів українські військові вчинятимуть так само.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував страту українського захисника. Він заявив, що оприлюднене відео і є реальною Росією.
Голова СБУ Василь Малюк заявив, що спецслужба почала розслідування страти бійця ЗСУ.
За даними угорських ЗМІ, український воїн, якого стратили окупанти, жив у місті Виноградів Закарпатської області. У нього залишилися дружина та двоє дітей. Місцева влада розповіла, що вбивство бійця окупанти записали на його телефон.