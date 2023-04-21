Жив у Закарпатті: ЗМІ з'ясували особу бійця, якого обезголовили у російському полоні (фото)

За даними угорських журналістів, український воїн, якого жорстоко вбили окупанти, жив у місті Виноградів. У нього залишилися дружина та двоє дітей. Місцева влада розповіла, що страту бійця записали на його телефон.

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Український боєць, якого російські окупанти обезголовили у полоні, жив у місті Виноградів Берегівського району Закарпатської області. Про це у п'ятницю, 21 квітня, повідомляє угорське ЗМІ Telex.

За даними журналістів, загиблого звали Сергій Потокі. Удома в нього залишилися дружина, а також шестирічна донька та півторарічний син.

Сергій Потокі зі своєю родиною Фото: Соцмережі

Угорське видання повідомляє, що місцева влада підтвердила загибель бійця. Там розповіли, що до війни Сергій працював на ринку, після повномасштабного вторгнення РФ його було мобілізовано.

Відомо також, що Сергій Потокі служив у Бахмуті на Донеччині. Про загибель бійця стало відомо у березні, без подробиць. Місцева влада розповіла журналістам, що росіяни забрали у нього телефон і записали на нього страту українського захисника.

Позиція українського командування

Зазначимо, що на момент опублікування матеріалу в Генштабі Збройних сил України ніяк не коментували інформацію угорського ЗМІ. Офіційно про особистість бійця не повідомлялося.

Страта українського військового в полоні РФ

11 квітня Владислав Поздняков, засновник російського екстремістського чоловічого руху "Чоловіча держава", опублікував у своєму Telegram-каналі відео, на якому російські окупанти відрізали голову живому чоловікові, схожому на українського військового.

12 квітня журналісти CNN з'ясували, що бойовики ПВК "Вагнер" могли бути причетні до страти двох українських військових. На відео у солдатів також відрізано руки. Журналісти вважають, що ці відео належать до різних подій. Одне з них, можливо, було знято зовсім недавно, а інший, судячи з кількості листя на землі, швидше за все, був знятий влітку.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 12 квітня закликав світових лідерів відреагувати на відео зі стратою українського полоненого. За його словами, ця ситуація не є випадковістю чи поодиноким випадком.

На відео з жорстокою карою захисника України також відреагував речник Кремля Дмитро Пєсков. Він назвав кадри вбивства "жахливими", проте заявив про необхідність провести перевірку на достовірність.

Крім того, 12 квітня засновник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що не знайшов доказів того, що його найманці причетні до страти українського військовополоненого шляхом обезголовлення.