Жил в Закарпатье: СМИ выяснили личность бойца, обезглавленного в российском плену (фото)

По данным венгерских журналистов, украинский воин, которого жестоко убили оккупанты, жил в городе Виноградов. У него остались жена и двое детей. Местные власти рассказали, что казнь бойца записали на его телефон.

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Украинский боец, которого российские оккупанты обезглавили в плену, жил в городе Виноградов Береговского района Закарпатской области. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает венгерское СМИ Telex.

По данным журналистов, погибшего звали Сергей Потоки. Дома у него остались жена, а также шестилетняя дочь и полуторагодовалый сын.

Сергей Потоки со своей семьей Фото: Соцсети

Венгерское издание сообщает, что местные власти подтвердили гибель бойца. Там рассказали, что до войны Сергей работал на рынке, после полномасштабного вторжения РФ был мобилизирован.

Известно также, что Сергей Потоки служил в Бахмуте Донецкой области. О гибели бойца стало известно в марте, о без подробностей. Местные власти рассказали журналистам, что россияне забрали у него телефон и записали на него казнь украинского защитника.

Позиция украинского командования

Отметим, что на момент публикации материала в Генштабе Вооруженных сил Украины никак не комментировали информацию венгерского СМИ. Официально о личности бойца не сообщалось.

Казнь украинского военного в плену РФ

11 апреля Владислав Поздняков, основатель российского экстремистского мужского движения "Мужское государство", опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором российские оккупанты отрезали голову живому мужчине, похожему на украинского военного.

12 апреля журналисты CNN выяснили, что боевики ЧВК "Вагнер" могли быть причастны к казни двух украинских военных. На видео у солдат также отрезаны руки. Журналисты полагают, что эти видео относятся к разным событиям. Один из них, возможно, был снят совсем недавно, а другой — судя по количеству листвы на земле — скорее всего, был снят летом.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 12 апреля призвал мировых лидеров отреагировать на видео с казнью украинского пленного. По его словам, эта ситуация не является случайностью или единичным случаем.

На видео с жестокой казнью защитника Украины также отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков. Он назвал кадры убийства "ужасными", однако заявил о необходимости провести проверку на достоверность.

Кроме того, 12 апреля основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что не нашел доказательств тому, что его наемники имеют отношение к казни украинского военнопленного путем обезглавливания.