Может нести тяжелое вооружение: китайский боевой беспилотник облетел Тайвань

По данным Минобороны Тайваня, в течение суток 19 военных воздушных суден Китая вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны острова.

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Китайский боевой беспилотник нового типа TB-001 совершил полет вокруг острова Тайвань. Об этом 28 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на отчет Министерства обороны Тайваня.

Журналисты отметили, что в апреле КНР начала военные учения вокруг Тайваня. Это произошло вскоре после того, как глава острова Цай Инвэнь встретилась со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.

Согласно отчету Минобороны Тайваня, только за последние сутки 19 военных воздушных суден Китая вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны острова. Среди них был замечен БПЛА TB-001.

По заявлению китайских государственных СМИ, беспилотник TB-001 способен переносить тяжелое вооружение и выполнять полеты на большой высоте и на большие расстояния.

Также сообщается, что с прошлого года военные самолеты КНР года регулярно пересекали срединную линию Тайваньского пролива, которая обычно служит неофициальной преградой между двумя сторонами. При этом в Пекине отрицают данную информацию.

Напомним, что с 24 по 28 июля Тайвань планирует провести военные учения, сосредоточенные на борьбе с блокадой острова и сохранении своих сил. Основное внимание маневров будет сосредоточено на обеспечении боеспособности армии и прорыве на море.

При этом 21 апреля министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что обе стороны Тайваньского пролива принадлежат его стране, а отстаивать свой суверенитет — это "правильно". По его словам, "честные" люди способны понять, кто прибегает к "гегемонистским запугиваниям".

Мы также писали о том, что в 2020 году Конгресс США одобрил продажу неназванной стране 400 противокорабельных ракет Harpoon. Теперь стало известно, что заказчиком является Тайвань. Сотни ракет понадобятся острову для отражения потенциального китайского вторжения.