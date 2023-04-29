Може нести важке озброєння: китайський бойовий безпілотник облетів Тайвань

За даними Міноборони Тайваню, протягом доби 19 військових повітряних суден Китаю увійшли до розпізнавальної зони протиповітряної оборони острова.

Related video

Китайський бойовий безпілотник нового типу TB-001 здійснив політ навколо острова Тайвань. Про це 28 квітня повідомило агентство Reuters із посиланням на звіт Міністерства оборони Тайваню.

Журналісти зазначили, що у квітні КНР розпочала військові навчання навколо Тайваню. Це сталося невдовзі після того, як глава острова Цай Інвень зустрілася зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті.

Згідно зі звітом Міноборони Тайваню, лише за останню добу 19 військових повітряних суден Китаю увійшли до розпізнавальної зони протиповітряної оборони острова. Серед них було помічено БПЛА TB-001.

За заявою китайських державних ЗМІ, безпілотник TB-001 здатний переносити важке озброєння та виконувати польоти на великій висоті та великі відстані.

Також повідомляється, що з минулого року військові літаки КНР року регулярно перетинали серединну лінію Тайванської протоки, яка зазвичай є неофіційним кордоном між двома сторонами. При цьому в Пекіні заперечують цю інформацію.

Нагадаємо, що з 24 по 28 липня Тайвань планує провести військові навчання, зосереджені на боротьбі з блокадою острова та збереженні своїх сил. Основну увагу маневрів буде зосереджено на забезпеченні боєздатності армії та прориві на морі.

При цьому 21 квітня міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що обидві сторони Тайванської протоки належать його країні, а відстоювати свій суверенітет — це "правильно". За його словами, "чесні" люди здатні зрозуміти, хто вдається до "гегемоністських залякувань".

Ми також писали про те, що у 2020 році Конгрес США схвалив продаж неназваній країні 400 протикорабельних ракет Harpoon. Наразі стало відомо, що замовником є Тайвань. Сотні ракет знадобляться острову для відображення потенційного китайського вторгнення.