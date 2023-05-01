"Не лечится": Данилов объяснил, почему РФ не должна существовать в современных границах

Секретарь СНБО указал на то, пересечение путей Украины и России всегда сопровождается страданиями, а также миллионами жертв и убийств.

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Есть целый ряд факторов, из-за которых граждане Украины считают, что Российская Федерация в ее современном формате и границах не должна существовать. Об этом написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Facebook 1 мая.

Среди прочего Данилов выделил основные причины, которые влияют на отношение украинцев к РФ:

пересечение путей Украины и РФ всегда сопровождается страданиями, миллионами жертв, убийств, а все, чего касается Москва, превращается в "смерть, гниль и грязь";

образование в РФ веками продвигало идею уничтожения Украины вместе с ее языком, культурой и историей;

идеологической основой "русского мира" является ненависть ко всему украинскому;

национальной идеей РФ является "окончательное решение" украинского вопроса;

независимость и свобода Украины – исторический приговор для РФ как страны, государства и империи.

"Миллионы нарожденных украинских детей, ненаписанных книг, непрочитанных стихов. Сломанные судьбы, украденное прошлое и попытка украсть наше будущее!" — констатировал Данилов.

Алексей Данилов о России Алексей Данилов о России

Секретарь СНБО заявил, что Россия "не реформируется и не лечится", а на ее территории рабство и насилие воспринимается как норма, а свобода – как отклонение. По его словам, россияне несут коллективную ответственность за преступления их режима против Украины.

Данилов также отметил, что Москва уничтожает языки и культуры колонизированных народов Кавказа, Сибири, Урала, Юга, Дальнего Востока и вычеркивает из истории память об их сопротивлении.

Напомним, что 14 апреля Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов предрек "сейсмические изменения" в России, которые будут играть важную роль для окончания войны в Украине. Он заявил, что настал момент для того, чтобы РФ развалилась.

Еще мы писали о том, что 26 апреля глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов предложил доверить охрану государственной границы России добровольцам, чтобы якобы уберечь россиян от украинских диверсий.