Россиян готовят к поражению в войне и возврату украинских территорий, — Медуза

По данным журналистов, Кремль просит провластные СМИ не занижать ожидания анонсированного контрнаступления Украины при поддержке НАТО и в случае чего оправдывать все превосходящими силами Киева.

Related video

Администрация президента Российской Федерации рассылает пропагандистам методички, в которых объясняют, как "правильно" освещать готовящееся контрнаступление Вооруженных сил Украины. Об этом во вторник, 2 мая, пишет российское издание "Медуза" со ссылкой на свои источники.

Так, по данным журналистов, в АП просят росСМИ "не занижать ожидания анонсированного контрнаступления Украины при поддержке НАТО". Также пропагандистов просят не говорить о том, что Киев якобы не готов к контрнаступлению. Вместо этого провластные СМИ должны акцентировать внимание на том, что страны Запада поставляют Украине вооружение и поддерживают Киев.

"Если наступление будет неудачным, можно будет говорить: армия [России] умело отразила превосходящую по мощности атаку. Цена этой победы сильно вырастет", — пояснил один из источников журналистов.

В методичке отмечают, что если Киев достигнет успехов и деоккупирует территории, их потерю необходимо объяснять тем, что Запад сосредоточил усилия на фронте, но его успехи по сравнению с вливанием средств — очень скромные.

Кроме того, Кремль советует российским СМИ не писать о суммах средств, которые выделяют из бюджета России на восстановление инфраструктуры на оккупированных территориях Украины. Вместо этого пропагандистам нужно рассказывать о том, как в России "решаются проблемы": ремонт в школах, детсадах и т.д.

"Понятно, что проблемы [с экономикой] будут, и понятно, из-за чего. Траты на "спецоперацию" никуда не денутся. В первую очередь будут резаться расходы на ту же инфраструктуру: получится, что в новых регионах ремонтируют, а в старых — нет. Реакция [жителей российских регионов] понятна: у нас забрали. Лучше не показывать в конкретных суммах, сколько забрали. С Крымом это уже было", — рассказал один из близких к АП источников издания.

Также пропагандистам предлагают не сообщать о подготовке к парадам в честь 9 мая на фоне отмены таковых в ряде российских регионов. Источники издания полагают, что это связано также с тем, что на парадах будут использовать меньше техники и она будет старой. А все потому, что новая военная техника нужна на фронте.

Напомним, 30 апреля сообщалось, что российские полицейские проводят проверку "любимой газеты Путина" "Комсомольская правда" на предмет нацизма в кроссворде и распространения ЛГБТ-пропаганды. Один из читателей увидел в вопросах кроссворда тексты о деятельности Нацисткой Германии и попросил наказать издание.

Ранее, 29 апреля, российского пропагандиста Владимира Соловьева поймали на лжи, когда он выдал видео ракетного удара по Умани Черкасской области за деяния ВСУ на Донбассе.

Также напомним, 20 апреля СМИ писали о том, несмотря на более чем год с начала полномасштабной войны РФ против Украины, часть жителей прифронтовых городов до сих пор верят в то, что ВСУ обстреливают их, чтобы те покинули свои дома