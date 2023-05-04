"Я не боюсь": в Ровно студент называл РФ своей родиной и хвалил Путина (фото)

В ровенском парке 25-летний иностранец пил алкоголь и рассказывал о любви к России. Журналисты выяснили, что гражданин Израиля прожил в Украине 6 лет и до сих пор не знает языка.

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Студент в Ровно пьянствовал и признавался в любви к России. Об этом сообщила в соцсетях вечером 3 мая пресс-служба парка "Оствиця".

"Так отдыхают студенты Луганского медицинского колледжа на Оствице. Мустафа Хашаб — гражданин Израиля, который рассказывал, что Россия его родина, а Путин хороший человек. Мусульманам можно употреблять алкоголь?" — написала пресс-служба.

Детали инцидента 4 мая выяснили журналисты "Радио Трек". По их данным, 25-летний студент пришел в парк с девушкой, предположительно иностранкой. В материале говорится, что мужчина пил алкоголь, включал громко музыку и критиковал запрет пьянствовать в общественных местах.

Фото: Фейсбук / Оствиця Фото: Фейсбук / Оствиця Фото: Фейсбук / Оствиця Фото: Фейсбук / Оствиця

Также, по информации "Радио Трек", студент рассказывал о любви к РФ и русскому языку, а Владимира Путина называл хорошим человеком. В СМИ подчеркнули, что украинский язык за 6 лет проживания в стране мужчина не выучил.

"У меня сложилось ощущение, что это мы пришли к нему в гости, а не он к нам", — сказал журналистам руководитель клуба исторической реконструкции "Оствиця" Юрий Ойцюсь.

Ойцюсь сделал замечание студенту из-за его непристойного поведения в общественном месте и услышал в ответ, что иностранному гражданину все равно на законы.

"Буду делать, что хочу! Мне по**р, буду платить штраф — буду пить! Мне плевать, я не боюсь", — сказал мужчина, как вспомнил руководитель.

В СМИ подчеркнули, что в парке запрещено употреблять алкогольные напитки.

"Это одно из ключевых правил пребывания в парке на берегу озера и местные хорошо его знают", — говорится в материале.

Спикер патрульной полиции области Татьяна Рачок дала комментарий "Ровно вечернее" по поводу инцидента в парке. Она рассказала, что правоохранителей вызвал неравнодушный мужчина.

Рачок сообщила, что сотрудники полиции вынесли постановление о распитии алкогольных напитков в запрещенных законом местах. По словам спикера, в присутствии полицейских студент не высказывался в поддержку страны-агрессорки.

Напомним, 6 апреля Служба безопасности Украины "занялась" блогершей, выступавшей за отделение Закарпатья от Украины.

Ранее, 3 апреля, мужчина нахамил военнослужащему, находящемуся на реабилитации в Буковеле. Позже он извинился перед оппонентом и в целом защитниками Украины.