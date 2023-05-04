"Я не боюся": в Рівному студент називав РФ своєю батьківщиною та хвалив Путіна (фото)

В рівненському парку 25-річний іноземець пив алкоголь та розповідав про любов до Росії. Журналісти з’ясували, що громадянин Ізраїля прожив в Україні 6 років і досі не знає мови.

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Студент у Рівному пиячив та зізнавався в любові до Росії. Про це повідомила у соцмережах ввечері 3 травня пресслужба парку "Оствиця".

"Так відпочивають студенти Луганського медичного коледжу на Оствиці. Мустафа Хашаб — громадянин Ізраїлю, який розповідав, що Расія його родіна, а Путін хороший челавек. Мусульманам можна вживати алкоголь?" — написала пресслужба.

Деталі інциденту 4 травня з’ясували журналісти "Радіо Трек". За їхніми даними, 25-річний студент прийшов у парк з дівчиною, ймовірно іноземкою. В матеріалі йдеться, що чоловік пив алкоголь, вмикав гучно музику та критикував заборону пиячити в громадських місцях.

Фото: Фейсбук / Оствиця Фото: Фейсбук / Оствиця Фото: Фейсбук / Оствиця Фото: Фейсбук / Оствиця

Також, за інформацією "Радіо Трек", студент розповідав про любов до РФ та російської мови, а Володимира Путіна називав хорошою людиною. У медіа наголосили, що українську мову за 6 років проживання в країні чоловік не вивчив.

"У мене склалося відчуття, що це ми прийшли до нього в гості, а не він до нас", — сказав журналістам керівник клубу історичної реконструкції "Оствиця" Юрій Ойцюсь.

Ойцюсь зробив зауваження студенту через його непристойну поведінку у громадському місці та почув у відповідь, що іноземному громадянину все одно на закони.

"Буду робити, що хочу! Мені по**р, буду платити штраф — буду пити! Мені плювати, я не боюсь", — сказав чоловік, як згадав керівник.

У медіа підкреслили, що в парку заборонено вживати алкогольні напої.

"Це одне з ключових правил перебування у парку на березі озера, і місцеві добре його знають", — йдеться в матеріалі.

Речниця патрульної поліції області Тетяна Рачок дала коментар "Рівне вечірнє" щодо інциденту в парку. Вона розповіла, що правоохоронців викликав небайдужий чоловік.

Рачок повідомила, що співробітники поліції винесли постанову про розпивання алкогольних напоїв у заборонених законом місцях. За словами речниці, у присутності поліціянтів студент не висловлювався на підтримку країни-агресорки.

Нагадаємо, 6 квітня Служба безпеки України "зайнялася" блогеркою, що виступала за відокремлення Закарпаття від України.

Раніше, 3 квітня, чоловік нахамив військовому, що перебував на реабілітації в Буковелі. Пізніше він попросив вибачення у опонента та загалом захисників України.