Е-очередь и рост количества ВВК: в Украине ускорят прохождение медкомиссии в военкоматах

Изменения предполагают налаживание взаимодействия между ТЦК СП и гражданскими учреждениями здравоохранения, в том числе доступ врачей Минобороны к электронным медкартам.

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В Украине планируют усовершенствовать процесс прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) в Территориальных центрах комплектации и социальной поддержки (ТЦК СП). Об этом сообщает Министерство обороны.

В ведомстве отмечают, что изменение процесса прохождения ВВК предусматривает:

увеличение количества ВВК за счет их дополнительного развертывания в гражданских учреждениях здравоохранения;

отдельное финансирование оплаты услуг медработников, которых привлекают к проведению медосмотров для оценки степени пригодности к военной службе;

внедрение электронной очереди записи на ВВК, электронный документооборот между воинскими частями, ТЦК СП и учреждениями здравоохранения;

привлечение учреждений здравоохранения из системы Минобороны для работы с ЕСОЗ (электронная система здравоохранения) – учреждения здравоохранения из системы Минобороны получат доступ к анамнезу военнообязанного, в частности в электронной медицинской карточке;

внедрение современных подходов к обслуживанию при прохождении ВВК (доступный и удобный сервис);

осуществление информационной поддержки (горячая линия) и внедрение информационных продуктов, которые помогут военнообязанным получить помощь.

Вышеперечисленные изменения будут проходить постепенно, поскольку нуждаются в корректировании ряда нормативно-правовых актов, технических разработок и тестировании ресурсов.

Над усовершенствованием прохождения медкомиссии в военкоматах работает рабочая группа, включающая подразделения ВСУ, Минобороны, Минздрава, Министерства по делам ветеранов, Минцифры и ОО "Принцип".

Напомним, 10 мая помощник начальника правовой работы Одесского областного ТЦК СП Иван Жук пояснил 7 каналу, что по новым правилам вручение повестки может происходить через работодателя.

Накануне, 9 мая, Никита Муренко, управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" рассказал, почему нельзя обжаловать повестку в военкомат. По его словам, обязанность военнообязанного прибыть по вызову в ТЦК СП установлена не повесткой, а Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".