Скудные запасы Кремля: ВС РФ применяет ракеты почти сразу после сборки, — эксперты

Исследование обломков упавших на территории Украины ракет показали, что боеприпасы попадают на фронт практически с конвейера. По мнению аналитиков, Москва столкнулась с серьезными проблемами с запасами крылатых ракет различной дальности.

Related video

Западные эксперты по вооружению собрали образцы российской ракеты, которая была выпущена в четвертом квартале 2022 года и выпущена спустя пару месяцев после сборки. По мнению Дамьена Сплитерса, заместителя директора британской организации Conflict Armament Research (CAR), занимающейся отслеживанием вооружений, есть все признаки того, что запасы боеприпасов у России стали весьма скудными. Об этом говорится в материале Breaking Defense за 10 мая.

Сплитерс рассказал, что в марте 2023 года была найдена российская ракета Х-59МК2 класса "воздух-поверхность", которая была сбита на украинской территории. Изучение обломков показало, что ракета была изготовлена в конце 2022 года.

"Москва столкнулась с серьезными проблемами с запасами и повышенным производственным давлением, которое не может быть бесконечно устойчивым", — отметил в связи с этим чиновник.

По его словам, такие цифры говорят о поразительно быстром переходе от момента производства до боевого применения ракеты, причем этот случай показывает еще не самый быстрый темп использования. Так, в ноябре 2022 года были найдены две ракеты Х-101 после удара по Киеву, и исследователи CAR смогли определить, что один из боеприпасов был произведен в последнем квартале 2022 года, скорее всего, в октябре. Таким образом, ракеты ушли в зону боевых действий фактически с конвейера.

Согласно данным Центра стратегических и международных исследований CSIS, помимо Х-101 и Х-59, в Украине был обнаружен широкий спектр других российских крылатых ракет воздушного базирования, включая Х-22, Х-29, Х-31, Х-47М2 "Кинжал" и Х-555. Эксперты CAR заключили, что запасы крылатых ракет в России существенно поредели после 15 месяцев войны.

"Я думаю, что мы достигли переломного момента, когда некоторые российские запасы и компоненты истощаются и должны быть пополнены. Из того, что я видел о ракетах Х-59, произведенных после вторжения, следует, что они Россия, похоже, все еще полагается на старые запасы комплектующих", — подытожил Сплитерс.

Ранее аналитики издания Forbes сообщили, что с начала войны Россия использовала для обстрела Украины около 4750 ракет различного радиуса действия. В последнее время оккупанты стали применять дорогостоящие Х-47, так как "Калибры" и Х-101 на исходе.

Напомним 5 мая украинские военные с помощью ЗРК Patriot впервые успешно перехватили российскую гиперзвуковую ракету Х-47 "Кинжал". Спустя несколько дней Корреспондент немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер показал кадры с ее обломками и написал в комментариях, что поражение Х-47 стало настоящей сенсацией, поскольку российская гиперзвуковая ракета считалась "чудо-оружием" Путина.