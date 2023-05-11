Убогі запаси Кремля: ЗС РФ застосовує ракети майже відразу після виготовлення, — експерти

Дослідження уламків ракет, що впали на території України, показали, що боєприпаси потрапляють на фронт практично з конвеєра. На думку аналітиків, Москва зіштовхнулася із серйозними проблемами із запасами крилатих ракет різної дальності.

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Західні експерти з озброєння зібрали зразки російської ракети, яка була випущена в четвертому кварталі 2022 року і запущена через кілька місяців після виготовлення. На думку Дам'єна Сплітерса, заступника директора британської організації Conflict Armament Research (CAR), яка займається відстеженням озброєння, є всі ознаки того, що запаси боєприпасів у Росії стали дуже мізерними. Про це йдеться у матеріалі Breaking Defense за 10 травня.

Сплітерс розповів, що у березні 2023 року було знайдено російську ракету Х-59МК2 класу "повітря-земля", яка була збита на українській території. Вивчення уламків показало, що ракета була виготовлена наприкінці 2022 року.

"Москва зіткнулася з серйозними проблемами із запасами та підвищеним виробничим тиском, який не може бути нескінченно стійким", — зазначив у зв'язку з цим чиновник.

За його словами, такі цифри говорять про напрочуд швидкий перехід від моменту виробництва до бойового застосування ракети, причому цей випадок показує ще не найшвидший темп використання. Так, у листопаді 2022 року було знайдено дві ракети Х-101 після удару по Києву, і дослідники CAR змогли визначити, що один із боєприпасів був зроблений в останньому кварталі 2022 року, швидше за все, у жовтні. Таким чином, ракети пішли до зони бойових дій фактично з конвеєра.

За даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), крім Х-101 та Х-59, в Україні було виявлено широкий спектр інших російських крилатих ракет повітряного базування, включаючи Х-22, Х-29, Х-31, Х-47М2 "Кинджал" та Х-555. Експерти CAR зробили висновок, що запаси крилатих ракет у Росії істотно порідшали після 15 місяців війни.

"Я думаю, що ми досягли переломного моменту, коли деякі російські запаси та компоненти виснажуються і повинні бути поповнені. З того, що я бачив про ракети Х-59, вироблені після вторгнення, слідує, що Росія, схоже, все ще покладаються на старі запаси комплектуючих", — підсумував Сплітерс.

Раніше аналітики видання Forbes повідомили, що з початку війни Росія використала для обстрілу України близько 4750 ракет різного радіусу дії. Останнім часом окупанти почали застосовувати дорогі Х-47, оскільки "Калібри" та Х-101 закінчуються.

Нагадаємо, 5 травня українські військові за допомогою ЗРК Patriot вперше успішно перехопили російську гіперзвукову ракету Х-47 "Кинжал". За кілька днів Кореспондент німецького видання Bild Пауль Ронцхаймер показав кадри з її уламками та написав у коментарях, що ураження Х-47 стала справжньою сенсацією, оскільки російська гіперзвукова ракета вважалася "чудо-зброєю" Путіна.