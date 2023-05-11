Обеспечить срочников, курсантов и инструкторов: в Раде пересмотрят зарплаты военным

Все зависит в этом вопросе, как отметил нардеп Владимир Цабаль, от внутренних резервов с увеличением доходов от определенных налогов и поддержки международных партнеров.

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Депутаты украинского парламента работают над повышением зарплат для срочников, инструкторов и других военных. Об этом " Экономической Правде " сообщил Владимир Цабаль, секретарь Комитета Верховной Рады по бюджету.

Рабочая группа, обсудившая этот вопрос, впервые собралась пятницу, 5 мая. Участники обсудили ситуацию по обеспечению солдат срочной службы, курсантов учебных заведений и инструкторов, не получающих дополнительных выплат.

Депутаты определили список критических вопросов. По словам Цабаля, в частности обсуждение касалось следующих тем:

повышение уровня обеспечения срочников, которые и дальше практически не получают никаких средств;

обеспечение курсантов, поскольку они получают за службу стипендии, которые давно нужно увеличивать;

обеспечение инструкторов, от которых зависит обучение военных, но доплаты не получают;

увеличение заработных плат в подразделениях, где не проводилась индексация.

Владимир Цабаль добавил, что задача парламентариев – найти на соответствующие меры средства. Уже только после их наличия речь пойдет о правильном распределении расходов. По его словам, все зависит от внутренних резервов за счет увеличения доходов от определенных налогов. Также он не исключил и переговоры с международными партнерами, которые позволят Украине частично увеличить долг.

"Уже в зависимости от того, сколько средств будет найдено, такое должно быть решение", – заявил нардеп.

Законопроекты Верховной Рады по зарплатам военным

Депутаты не впервые обсуждают инициативы по повышению зарплат украинским военнослужащим. В парламенте создана соответствующая рабочая группа, работающая над принятием новых законопроектов. Обсуждается возможность повышением зарплат военным, а также дополнительное вознаграждение, которое планируется за проведение наступления. Планируется унификация заработных плат военных всех структур сил обороны Украины.

Напомним, 30 апреля стало известно, что некоторым украинцам разрешили получать зарплату вместо военных. Это можно сделать, если подтвердится факт исчезновения военнослужащего.