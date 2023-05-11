Забезпечити строковиків, курсантів та інструкторів: у Раді переглянуть зарплати військовим

Усе залежить у питанні, як значив нардеп Володимир Цабаль, від внутрішніх резервів зі збільшенням доходів від певних податків та підтримки міжнародних партнерів.

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Депутати українського парламенту працюють над підвищенням зарплат для строковиків, інструкторів та інших військових. Про це "Економічній Правді" повідомив Володимир Цабаль, секретар Комітету Верховної Ради з питань бюджету.

Робоча група, яка обговорила це питання, вперше зібралася п’ятницю, 5 травня. Учасники обговорили ситуацію щодо забезпечення солдатів строкової служби, курсантів навчальних закладів та інструкторів, які не отримують додаткових виплат.

Депутати визначили перелік критичних питань. Зі слів Цабаля, зокрема обговорення стосувалося таких тем:

підвищення рівня забезпечення строковиків, які й надалі практично не одержують ніяких коштів;

забезпечення курсантів, оскільки вони отримують за службу стипендії, які давно треба збільшувати;

забезпечення інструкторів, від яких залежить навчання військових, але доплат не отримують;

збільшення заробітних плат у підрозділах, у яких не проводилась індексація.

Володимир Цабаль додав, що завдання парламентарів – знайти на відповідні заходи кошти. Вже тільки після їхньої наявності мова йтиме щодо правильного розподілення видатків. З його слів, усе залежить від внутрішніх резервів завдяки збільшенню доходів від певних податків. Також він не виключив й перемовин з міжнародними партнерами, які дозволять Україні частково збільшити борг.

"Вже в залежності від того, скільки коштів буде знайдено, таке має бути рішення", – заявив нардеп.

Законопроєкти Верховної Ради щодо зарплат військовим

Депутати не вперше обговорюють ініціативи щодо підвищення зарплат українським військовослужбовцям. У парламенті створена відповідна робоча група, яка працює над ухваленням нових законопроєктів. Обговорюється можливість підвищенням зарплат військовим, а також додаткову винагороду, яка планується за проведення наступу. Планується уніфікування заробітних плат військових усіх структур Сил оборони України.

Нагадаємо, 30 квітня стало відомо, що деяким українцям дозволили отримувати зарплату замість військових. Це дозволено зробити, якщо підтвердиться факт зникнення військовослужбовця.