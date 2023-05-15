Лишил миллиардов: аналитики ВСУ о влиянии исследования трофейного Т-90 на контракты РФ

По словам руководителя Центра исследований трофеев Сергея Бачурина, Т-90 оказался ничем не лучше Т-72.

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15 мая исполняется год от дня создания Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники. По словам начальника Центра полковника Сергея Бачурина, больше всего его поразил анализ Т-90. Об этом сообщает АрмияInform.

Идея создания центра для исследования российского вооружения возникла из-за большого количества трофейной техники в ВСУ. Уже в конце апреля 2022 года у украинских военных было 800 единиц образцов российского вооружения, из которых около 100 представляли интерес для изучения технологий.

На вопрос журналиста, какой профильной работой больше гордится Бачурин полковник ответил, что Т-90.

"А среди того, что больше всего поразило, так это, наверное, исследование их "знаменитого" танка Т-90. Трофейные образцы уже есть на вооружении наших подразделений. Он называется у них "Владимир", и мы понимаем, почему так. Мы его исследовали, поняли, что фактически этот танк ничем не отличается от Т-72", — говорит Сергей Бачурин.

Он добавил, что в российском танке система управления и средства связи были импортированы из других стран. Результаты анализа были публично опубликованы. По словам начальника Центра, огласка была далеко за пределами Украины.

"Аннулирование контрактов для РФ означает потерю миллиардов долларов. Эти деньги не пойдут на вооружение российской армии, а значит — не будут убивать наших воинов на поле боя, наших граждан, не будут разрушать нашу страну", — говорит офицер.

Напомним, 16 марта в ЦГТПОВТ заявили, что Т-90М "Прорыв" является по сути провалом, потому что он во многом схож с советским Т-72Б.

20 марта в польских СМИ написали, что электронная "начинка" Т-90М оказалась не совсем русской.