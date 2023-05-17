Работа ПВО Украины очень эффективна, но аналитики из США призывают не расслабляться, — CNN

По данным CSIS, несмотря на то, что предоставленные партнерами системы ПВО успешно сбивают российские снаряды, враг все еще может получить преимущество в воздухе. Эксперт Иен Уильямс допустил, что РФ сейчас работает на истощение оборонного потенциала.

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От поставок вооружения Западом зависит, удастся ли России истощить украинскую противовоздушную оборону. Об этом со ссылкой на представителя американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Иэна Уильямса сообщили журналисты CNN 17 мая.

По данным CSIS, Patriot могут успешно поражать авиацию большой и средней высоты, а также крылатые и баллистические ракеты. Однако больше боеприпасов Украина получила для таких средств ПВО как IRIS-T и Hawk.

"Украинские лидеры заявили, что система IRIS-T добилась успеха в 90% боевых действий", — подчеркнул Уильямс, добавив, что NASAMS по данным Минобороны США имела абсолютный успех в бою.

Также в центре напомнили об оружии советских времен, в частности, ЗРК "Бук-М1" и "С-300". По информации CSIS, эти системы способны сбивать около 80% российских крылатых ракет, однако снаряды для них быстро заканчиваются у украинских сил.

"Поскольку осталось ограниченное количество ракет, украинцам нужно будет удерживать их для самых приоритетных целей — российских самолетов или ракет, направленных на наиболее чувствительные цели", — считает аналитик.

В CSIS сообщили, что тактика РФ может быть направлена на истощение оборонного потенциала Украины.

"Если России удастся истощить противовоздушную оборону Украины и получить преимущество в воздухе, война станет значительно сложнее для Украины", — заявил Уильямс.

По мнению эксперта, поддержка Запада будет иметь решающее значение в следующие недели и месяцы, ведь у России есть запасы низкотехнологичных гравитационных авиабомб.

"Насколько это возможно, пополнение ракет-перехватчиков и соответствующего оборудования противовоздушной обороны должно оставаться высоким приоритетом для пакетов военной помощи Запада в обозримом будущем", — подчеркнул Уильямс.

Напомним, 17 мая в СМИ сообщили, что Франция рассматривает возможность поставки Украине дальнобойных ракет Scalp.

Аналитики Ukraine Weapons Tracker сообщили, что на вооружении в ВСУ появились боеприпасы M483A1 турецкого производства.