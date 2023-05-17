Робота ППО України вкрай ефективна, але аналітики зі США закликають не розслаблятися, — CNN

За даними CSIS, попри те, що надані партнерами системи ППО успішно збивають російські снаряди, ворог все ще може отримати перевагу у повітрі. Експерт Ієн Вільямс допустив, що РФ нині працює на виснаження оборонного потенціалу.

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Від постачання озброєння Заходом залежить, чи вдасться Росії виснажити українську протиповітряну оборону. Про це з посиланням на представника американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Ієна Вільямса повідомили журналісти CNN 17 травня.

За даними CSIS, Patriot можуть успішно уражати авіацію великої та середньої висоти, а також крилаті та деякі балістичні ракети. Однак більше боєприпасів Україна отримала для таких засобів ППО, як IRIS-T та Hawk.

"Українські лідери заявили, що система IRIS-T досягла успіху в 90% бойових дій", — підкреслив Вільямс, додавши, що NASAMS за даними Міноборони США мала абсолютний успіх в бою.

Також у центрі нагадали про зброю радянських часів, зокрема ЗРК "Бук-М1" та "С-300". За інформацією CSIS, ці системи здатні збивати майже 80% російських крилатих ракет, однак снаряди для них швидко закінчуються у українських сил.

"Оскільки залишилася обмежена кількість ракет, українцям потрібно буде утримувати їх для найпріоритетніших цілей — російських літаків або ракет, спрямованих на найбільш чутливі цілі", — вважає аналітик.

У CSIS розповіли, що тактика РФ може бути спрямована на виснаження оборонного потенціалу України.

"Якщо Росії вдасться виснажити протиповітряну оборону України та отримати перевагу в повітрі, війна стане значно складнішою для України", — заявив Вільямс.

На думку експерта, підтримка Заходу матиме вирішальне значення в наступні тижні та місяці, адже Росія має запаси низькотехнологічних гравітаційних авіабомб.

"Наскільки це можливо, поповнення ракет-перехоплювачів і відповідного обладнання протиповітряної оборони має залишатися високим пріоритетом для пакетів військової допомоги Заходу в осяжному майбутньому", — підкреслив Вільямс.

Нагадаємо, 17 травня у ЗМІ повідомили, що Франція розглядає можливість постачання Україні далекобійних ракет Scalp.

Аналітики Ukraine Weapons Tracker повідомили, що на озброєнні у ЗСУ з’явилися боєприпаси M483A1 турецького виробництва.