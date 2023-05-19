Украинские инженеры ДАКХ "Артем" изучают польские танковые боеприпасы Mesko SA (фото)

В рамках реализации кооперации стороны планируют наращивать совместное производство 125 мм снарядов.

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Специалисты украинского предприятия ГАХК "Артем" находятся в Польше, где изучают танковые боеприпасы польского производства. Об этом сообщает пресс-служба Mesko SA.

Украинские специалисты вместе с польскими коллегами приступили к реализации подписанного контракта по производству танковых 125-мм боеприпасов. Инженеры ознакомились с технологиями производства снарядов, которые используют оба предприятия, а также поделились опытом в этой сфере.

Кроме того, представители обеих компаний обсудили аспекты трансфера технологий и кооперационных цепей для производства боеприпасов на нужды ВСУ.

"Мы делаем еще один важный шаг на пути сотрудничества с украинскими партнерами. Мы глубоко верим, что наша технология вместе со смелой бизнес-моделью вскоре принесет ощутимые результаты в виде новых производственных мощностей и боеприпасов, которые нужны Вооруженным силам Украины", — заявил Пшемислав. Ковальчук, член правления по развитию Mesko SA.

Также в пресс-службе сообщили, что у них уже был опыт сотрудничества с украинскими оборонными предприятиями Украины. Они снабжали ВСУ малокалиберными боеприпасами, реактивными снарядами и ПЗРК Piorun. Нынешняя кооперация является реализацией соглашения PGZ и "Укроборонпрома", которое было подписано в апреле. Стороны намерены расширить производственные линии.

Напомним, 15 мая в польском концерне PGZ заявили о намерениях увеличить производство боеприпасов в 5 раз до более чем 200 тысяч в год.

11 апреля "Укроборонпром" показал партию украинских 122-мм боеприпасов для фронта.