Українські інженери ДАКХ "Артем" вивчають польські танкові боєприпаси від Mesko SA (фото)

У межах реалізації кооперації сторони планують нарощувати спільне виробництво 125-мм снарядів.

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Фахівці з українського підприємства ДАХК "Артем" знаходяться у Польщі, де вивчають танкові боєприпаси польского виробництва. Про це повідомляє пресслужба Mesko SA.

Українські фахівці разом з польськими колегами розпочали реалізацію підписаного контракту з виробництва танкових 125-мм боєприпасів. Зазначається, що інженери ознайомились з технологіями виробництва снарядів, які використовують обидва підприємства, а також поділилися досвідом у цій сфері.

Окрім цього представники обидвох компаній обговорили аспекти трансферу технологій та коопераційних ланцюгів для виробництва боєприпасів на потреби ЗСУ.

"Ми робимо ще один важливий крок на шляху співпраці з українськими партнерами. Ми глибоко віримо, що наша технологія разом зі сміливою бізнес-моделлю невдовзі принесе відчутні результати у вигляді нових виробничих потужностей і самих боєприпасів, які потрібні Збройним силам України", — заявив Пшемислав Ковальчук, член правління з розвитку Mesko SA.

Також у пресслужбі повідомили, що вони вже мали досвід співпраці з українськими оборонними підприємствами України. Вони постачали ЗСУ малокаліберні боєприпаси, реактивні снаряди та ПЗРК Piorun. Нинішня кооперація є реалізацією угоди PGZ та "Укроборонпрому", яку підписали у квітні. Сторони планують розширити виробничі лінії.

Нагадаємо, 15 травня у польському концерні PGZ заявили про наміри збільшити виробництво боєприпасів у 5 разів до понад 200 тисяч на рік.

11 квітня "Укроборонпром" показав партію українських 122-мм боєприпасів для фронту.