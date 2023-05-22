РосСМИ расширили зону "спецоперации" РФ на Белгородскую область (фото)

Российские журналисты признали, что на территории Белгородской области проходит так называемая "специальная операция". С такой формулировкой они сообщили о перебоях со связью в регионе.

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В российском медиа "ТАСС" назвали Белгородскую область зоной проведения "специальной операции", которой в Кремле называют войну на территории Украины. Об этом известно из материала, опубликованного журналистами 22 мая.

"В районе спецоперации в Белгородской области наблюдаются перебои со связью", — говорится в заголовке новости ТАСС.

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Очевидцы рассказали журналистам, что в регионе почти полностью отсутствует мобильная связь и мобильный интернет. В СМИ указали, что перебои наблюдаются "в районе проведения специальной операции в Белгородской области".

"В настоящее время практически полностью отсутствует мобильная связь и мобильный интернет в тех районах, где проводится специальная операция", — передали слова собеседника в "ТАСС".

Напомним, в Белгородской области продолжается операция легиона "Свобода России" и "РДК". По данным сил сопротивления, бойцы начали штурм города Грайворон.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, операция призвана " отвлечь внимание от бахмутского направления ". Чиновник подтвердил, что Владимир Путин проинформирован о якобы попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородской области.

Тем временем в ГУР МО признали "тесное сотрудничество" ведомства с легионом "Свобода России" и "РДК", а также приветствовали "решительные действия" оппозиционных сил.