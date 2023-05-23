"Инцидент не последний": у Резникова прокомментировали события в Белгородской области

По словам советника министра обороны Украины Юрия Сака, Россия — это "бумажный тигр" и странно, что российские добровольцы до сих пор не пытались провести освобождение России.

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Инцидент в Белгородской области будет не последним случаем восстания в пределах российских границ. Об этом заявил Юрий Сак, советник министра обороны Украины, сообщает The Guardian.

"Для нас довольно странно, что так долго российские повстанцы и партизаны проявляют активность в попытках избавиться от террористического режима, который несет смерть и разрушения Украине, изолируя Россию на международном уровне. Погибло более 200 000 российских солдат. Возможно, переломный момент стал ближе", — сказал Сак.

Советник министра оборонного ведомства пояснил, что инцидент произошел сейчас, потому что украинские вооруженные силы показали, что Россия представляет собой "бумажный тигр".

"Мы продемонстрировали, что Россию можно и нужно побеждать на поле боя. Это то, что мы делаем в Украине. И мы уверены, что это вдохновило российских партизан и тех российских граждан, которые надеются что-то изменить и не хотят быть частью этого преступления агрессии", — сказал Сак.

Советник главы Минобороны подчеркнул, что Киев не имеет прямой связи с российскими добровольцами в Белгородской области. Однако по его словам, у Вооруженных сил Украины и российских бойцов схожие цели. Советник отметил, что для того, чтобы Европа была в безопасности после поражения России на поле боя, нужно будет создать демилитаризованную зону в той или иной форме в некоторых частях РФ.

"Мне кажется, что цель этих действий была сформулирована вчера теми, кто их совершил. Они сказали, что хотят демилитаризировать эту часть России. Они хотят, чтобы война ушла с их территории. И это действительно соответствует нашим целям", — резюмировал Сак.

Напомним, 22 мая российские добровольцы освободили село Козинка Грайворонского района Белгородской области. Сообщалось, что возле села Козинка Вооруженные силы РФ пытаются "выдавить" группу из около 80-и человек. В расположении добровольцев также насчитали два танка и два бронетранспортера.

23 мая российские СМИ сообщали, что российские добровольцы из Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" стягивают новые группы к селу Козинка Грайворонского района Белгородской области России.

Также напомним, 23 мая стало известно, что Россия вынуждена перекинуть часть оккупационных войск из Украины в Белгородскую область из-за сложившейся в регионе ситуации.