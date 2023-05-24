Подорвалась машина: в Белгороде неизвестный бесплиотник сбросил на дорогу мину (видео, фото)

Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, российские силы ПВО уже сбили некий дрон, который пролетал над регионом.

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Вечером 23 мая в российском Белгороде неизвестный БПЛА сбросил на проезжую часть мину. В результате взрыва пострадал один легковой автомобиль. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в Telegram.

Взрыв в Белгороде

"В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля. Взрывотехники и оперативные службы работают на месте", — написал он.

Затем он сообщил, что над Белгородским районом якобы был сбит БПЛА. Неизвестно, был ли это тот же дрон, который сбросил мину.

Взрыв в Белгороде

Отметим, что первым о взрыве в городе сообщил Telegram-канал BAZA.

"Жители Белгорода сообщают о взрыве. По словам жителей, был слышен звук взрыва, а затем появился столб дыма", — сказано в сообщении.

Кроме того, в сети начали появляться видео и фото с места событий, на которых можно увидеть поврежденный легковой автомобиль.

Взрыв в Белгороде

Напомним, что 22 мая бойцы легиона "Свобода России", а также "Русского добровольческого корпуса" зашли на территорию Белгородской области РФ. В российских СМИ сообщили о боях в регионе.

Как затем отметили американские аналитики, рейды РДК под Белгородом потрясли информпространство РФ. Появились мнения, что были призваны посеять панику в РФ перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ. По мнению некоторых "военкоров", это подчеркивает слабость укреплений в районе границы.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что события в Белгородской области поставили РФ перед вопросом о перегруппировке войск. По ее словам, поскольку ответственность за ситуацию в приграничных районах РФ взяли граждане России, это внутреннее дело РФ.