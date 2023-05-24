В РФ заявили, что ЗРК С-350 перехватил цели без вмешательства человека

Утверждается, что зенитно-ракетный комплекс самостоятельно определил цель и запустил ракету для перехвата. Однако до полномасштабного вторжения в РФ писали о том, что ИИ может только предложить варианты действий командиру, а не самостоятельно принимать решение.

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Пропагандисты "РИА Новости" заявили, что российский комплекс С-350 "Витязь" сбил украинские самолеты в автоматическом режиме, без помощи оператора.

"Проинформированный источник" сообщил, что "Витязь" якобы перехватил самолеты в зоне ведения боевых действий в полностью автоматическом режиме. Под автоматическим режимом подразумевается поиск и поражение воздушной цели без помощи оператора.

Также в РосСМИ заявили, что этот случай стал первым в мире. Автоматический режим предполагает уничтожение целей посредством системы искусственного интеллекта. А для уменьшения риска со стороны РЭБ для поиска целей "Витязь" работал сразу в двух режимах — активном и пассивном.

Добавим, РФ начала переходить на С-350 в 2021 году. Тогда озвучивались планы по приобретению 12 дивизионов "Витязей" до 2027 года. Они должны заменить в армии РФ советские С-300ПС и Бук-М1-2. Зенитно-ракетный комплекс способен поражать самолеты, вертолеты, дроны, а также крылатые и, как заявляется, баллистические ракеты. Его максимальная дальность составляет 60 км на высоте до 30 км. Кроме этого, система способна сразу уничтожать до 16 крылатых и до 12 баллистических ракет.

В 2021 году издание "Аргументы и факты" писало, что С-350 имеет элементы искусственного интеллекта. Система определяет последовательность уничтожения целей и их параметры.

"Процесс почти полностью автоматизирован. Командиру предлагается набор готовых решений, он может либо подтвердить предложение, либо выбрать другое действие", — отметили в издании.

Напомним, 30 марта СМИ писали, что РФ планирует модернизировать системы ПВО, защищающих Москву. В частности, должны стать на боевое дежурство ЗРК С-350.

15 августа СМИ сообщали, что РФ впервые опрокинула к границам Украины ЗРК С-350 для охраны аэродрома.