ВСУ превратили бронетехнику ВС РФ в пылающий металлолом в Луганской области (видео)

В районе Белогоровки довольно редко работает вражеская техника, поскольку она быстро уничтожается благодаря профессиональным действиям украинских десантников.

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Артиллеристы 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины ликвидировали две единицы вражеской бронетехники в районе поселка Белогоровка в Луганской области. В Facebook подразделения 2 июня опубликовали соответствующее видео.

Десантники зафиксировали на грунтовой дороге вражескую технику. Боевые машины разместили вблизи разрушенных построек.

Воины-артиллеристы получили соответствующие координаты. Впоследствии они превратили две единицы вражеской бронетехники в горящий металлолом.

"Вместе к Победе! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что в этой локации довольно редко работает вражеская техника, поскольку она быстро уничтожается профессиональным действиям украинских десантников. Так и в этот раз отработать россияне даже не успели, – отметил командир батареи.

Десантники ВСУ в войне с Россией

Украинские десантники играют важную роль в сдерживании агрессии российских захватчиков. Бойцы штурмовых подразделений также принимают участие в освобождении оккупированных территорий.

В районе Бахмута Донецкой области 31 мая украинские десантники штурмовали позиции российских оккупантов в ближнем бою. Бой длился 15 минут, но захватчики лишились позиции и личного состава.

Десантники также используют современные эталоны вооружения на поле боя. 23 мая они рассказали о применении британской гаубицы L119. Украинские военные используют гаубицы в районе Кременной. Почти все бойцы расчета мобилизованы – учитель, айтишник и историк.

Сечеславские десантники в конце апреля уничтожили две российские БМП-2 в Луганской области. Ежедневно бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины отражали атаки противника. Они уверенно превращают в металлолом вражеские боевые машины вместе с их бесславными хозяевами. Бойцы пообещали и дальше уничтожать российских захватчиков.

Напомним, 23 марта в ВСУ рассказали о подготовке 8000 десантников за границей. Бойцы проходят огневую, тактическую и инженерную подготовку. Приобретают навыки прыжка с парашютом, обучаются основам разведки и топографии, а также овладевают тактической медициной.