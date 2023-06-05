В регионах РФ голосом Путина объявили о "прорыве украинцев": в Кремле говорят о взломе (видео)

В обращении якобы президент России заявил о заходе украинских войск в три приграничных области: Курскую, Белгородскую и Брянскую. В Кремле говорят, что радио было взломано.

Related video

В понедельник, 5 июня на ряде эфиров радиостанций в Воронеже, которые были взломаны, появилось аудиообращение якобы от президента РФ Владимира Путина о том, что украинские военные зашли на территории приграничных областей России. Об этом сообщает местное издание "Вести Воронеж".

На записи "экстренного обращения" голос, похожий на голос президента РФ сообщает, что в 4 часа утра украинские военные вторглись на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей.

"Наши пограничники и Вооруженные силы дали достойный отпор, превосходящий силу агрессора. На территориях этих областей введено военное положение", — сказано в продолжении аудиозаписи.

Также на радио передали о том, что лидер Кремля якобы объявляет о скором подписании указа о всеобщей мобилизации, чтобы противостоять "опасному и коварному врагу".

Реакция Кремля на взлом эфира

"Экстренное обращение Путина", которое прозвучало на радио, — взлом. Никакого обращения Путина сегодня не было. Сейчас контроль восстановлен", — заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, в конце марта хакеры в Крыму взломали несколько российских радиостанций и пустили в эфир предупреждения о возможных атаках.

28 февраля хакеры включили сообщение о воздушной тревоге в самой России — оно прозвучало по радио и на нескольких телеканалах в разных регионах страны.