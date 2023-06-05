У регіонах РФ голосом Путіна оголосили про "прорив українців": у Кремлі говорять про злом (відео)

У зверненні нібито президент Росії заявив про прохід українських військ у три прикордонні області: Курську, Бєлгородську та Брянську. У Кремлі кажуть, що радіо було зламано.

Related video

У понеділок, 5 червня, на низці ефірів радіостанцій у Воронежі, які були зламані, з'явилося аудіозвернення нібито від президента РФ Володимира Путіна про те, що українські військові зайшли на території прикордонних областей Росії. Про це повідомляє місцеве видання "Вести Воронеж".

На записі "екстреного звернення" голос, схожий на голос президента РФ, повідомляє, що о 4 годині ранку українські військові вторглися на територію Курської, Бєлгородської та Брянської областей.

"Наші прикордонники та Збройні сили дали гідну відсіч, що перевищує силу агресора. На територіях цих областей запроваджено воєнний стан", — сказано у продовженні аудіозапису.

Також на радіо передали про те, що лідер Кремля нібито оголошує про швидке підписання указу про загальну мобілізацію, щоб протистояти "небезпечному та підступному ворогові".

Реакція Кремля на злом радіоефіру

"Екстренне звернення Путіна", яке пролунало на радіо, — злом. Жодного звернення Путіна сьогодні не було. Наразі контроль відновлено", — заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, наприкінці березня хакери в Криму зламали кілька російських радіостанцій і пустили в ефір попередження про можливі атаки.

28 лютого хакери ввімкнули повідомлення про повітряну тривогу в самій Росії — воно пролунало по радіо та на кількох телеканалах у різних регіонах країни.