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Военный Фокус Российско-украинская война

Газета The Washington Post высмеяла Путина в новой карикатуре с конем (фото)

Владимир Путин, карикатура, WP
Фото: Flickr | Владимир Путин

По словам автора иллюстрации Майкла де Аддера, некоторые люди были возмущены изображением поваленной на землю лошади, однако художник уверил, что при в процессе рисования ни одно животное не пострадало.

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В сети появилась карикатура на президента российской Федерации Владимира Путина, нарисованная для американской ежедневной газеты The Washington Post. Изображением поделился его автор Майкл де Аддер на своей странице в Twitter.

На иллюстрации российский президент нарисован лежащим на земле вместе с лошадью. При этом политик и его конь привязаны ко множеству маленьких тракторов с украинскими флагами.

Майкл де Аддер решил изобразить Владимира Путина одетым в камуфляжные штаны, а на его шее можно разглядеть крестик.

Сам художник отметил, что пользователи сети выразили обеспокоенность за нарисованного коня.

"Некоторые люди не согласны с этой карикатурой. Они считают, что она была изображена с натуры жестоко связанной лошади. При создании этой карикатуры ни одна лошадь не пострадала", – заявил Майкл де Аддер.

Карикатура Майкла де Аддера для The Washington Post

Один из комментаторов в Twitter также предположил, что карикатура может быть аллюзией на сцену из произведения "Путешествия Гулливера".

Гулливер, Путин, комментарий Fullscreen
Карикатура на Путина напомнила пользователям сети сцену из "Путешествий Гулливера"
Гулливер, илюстрация Fullscreen
Илюстрация к книге "Путешествия Гулливера"

Напомним, что 17 февраля чешский общественно-политический журнал Reflex поместил на обложку своего последнего выпуска президента Российской Федерации Владимира Путина, одетого в нацистскую форму и позирующего на фоне Эйфелевой башни.

Ранее, 15 февраля, мы также сообщали о подготовке к карнавальному шествию в Германии, для которого немцы подготовили повозки с президентом России Владимиром Путиным, который целует черта, вампиром в образе президента РФ и прокручивает мир через мясорубку.

Еще мы писали, что в октябре прошлого года украинцы "поздравили" Владимира Путина с 70-летием мемами с черным юмором. Большинство картинок были посвящены смерти именинника и сопровождались прямыми намеками на его скорую кончину и место в аду.