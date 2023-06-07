"Пронзительные звуки": в МИД Великобритании отвергают угрозы Кремля об эскалации войны

По словам британского дипломата Джеймса Клеверли, угрозы Кремля не повлияют на решение союзников передать Украине больше оружия. Западные политики сознательно решили не обращать внимание на риторику российских коллег об эскалации.

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Чем больше успехов Украина добивается на поле боя, тем чаще из РФ будут звучать угрозы эскалации. Об этом заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, пишет France 24.

Чиновник назвал эти угрозы "пронзительными звуками", которые на этот раз не помогают Лондону и Вашингтону поступить правильно. Отмечается, что Клеверли комментировал передачу Украине истребителей F-16.

"По мере того, как украинцы приближаются к успеху и приближаются к победе, из Кремля будут раздаваться более регулярные и более пронзительные звуки. Это всегда будет неизбежной реакцией на отсутствие успеха России на поле боя", — отметил Клеверли.

Британский дипломат также заявил, что угрозы Кремля не повлияют на решение союзников передать Украине больше оружия. Он сказал, что западные политики сознательно решили не обращать внимание на риторику российских коллег об эскалации.

"Мы сознательно решили, что не можем допустить, чтобы эскалация риторики или бряцание оружием со стороны Владимира Путина или Кремля помешали нам поступать правильно", — сказал Клеверли.

Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что передача Киеву F-16 приведет к эскалации.

"Если они этого не понимают, то они никуда не годятся как военные стратеги и планировщики", — сказал он.

1 июня президент США Джо Байден анонсировал подготовку украинских летчиков на истребителях четвертого поколения F-16 в сотрудничестве с партнерами. Кроме того, президент отметил, что США и коалиция из 50 стран работают над предоставлением Украине "исторической помощи".