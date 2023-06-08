"Получает по зубам": десантники ВСУ уничтожили российский танк под Бахмутом, — Сырский (видео)

По словам Командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, ВСУ продолжают движение и преуспевают, хотя россияне пытаются остановить украинские силы.

Related video

Украинские десантники из 77-й бригады ВСУ уничтожили российский танк на Бахмутском направлении. Видео опубликовал Командующих Сухопутных войск Александр Сырский у себя в Telegram.

"Силы обороны преуспевают и продолжают движение. Оборонительная операция продолжается, враг пытается остановить наши силы, но получает по зубам", — отметил Сырский.

Сырский показал видео уничтожения российского танка

Напомним, что в сети показали, как "тайные" дроны взорвали 5 российских танков и БМП за один вылет. Минцифры хранит в секрете, какие именно беспилотники атаковали оккупантов, обещая раскрыть эту информацию только после победы Украины в войне.

Также 8 июня стало известно, что украинские артиллеристы уничтожили спрятанную за деревьями вражескую САУ "Нона-С". Несмотря на то, что 120-мм самоходная артиллерийско-минометная установка была скрыта от глаз, артиллеристы смогли определить ее местоположение и совершить один прицельный удар.

Кроме того, глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Украина готовится к производству собственных ракет. По его словам, уничтожение крейсера "Москва" украинскими ракетами "Нептун" побудило западных партнеров к тому, что Украина получила "гарпуны", которыми освободила остров Змеиный.