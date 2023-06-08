Дальность более 1000 км: Украина готовится к производству собственных ракет, — Резников

По словам Резникова, уничтожение крейсера "Москва" украинскими ракетами "Нептун" побудило западных партнеров к тому, что Украина получила "гарпуны", которыми освободила остров Змеиный.

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Украина обладает высокими перспективами для создания собственного оборонного сектора ракет, которые могут бить с дальностью более 1000 км. Об этом в четверг, 8 июня заявил министр обороны Украины Алексей Резников, выступая на специальном мероприятии издания NV "Диалоги о восстановлении Украины".

"У нас очень хорошие перспективы иметь украинские ракеты с дальностью поражения больше 1000 км", — отметил Резников.

По его словам, в Украине была утверждена ракетная программа, деньги на которую уже официально выделены. Исполнителями программы являются представители украинских производителей.

Также министр обороны Украины напомнил, что флагман Черноморского флота крейсер "Москва" был уничтожен в апреле прошлого года именно украинскими ракетами "Нептун".

Кроме того, Резников отметил, что часто западные партнеры Украины колеблются предоставлять новый вид оружия, потому что боятся очередного уровня обострения ситуации.

"Я очень сильно их убеждал дать нам противокорабельные ракеты "Гарпун", которыми надо было защитить наше побережье Одессы и портовые хабы… Когда мы поразили "Нептунами" корабль "Москва" — через неделю было решение предоставить нам "Гарпуны" и сегодня эти ракеты уже служат вместе с "Нептунами", — подчеркнул министр.

Также Резников рассказал. что освобождение острова Змеиный происходило, в том числе благодаря "Гарпунам".

Напомним, в прошлом году в одном из материалов Фокуса, политический аналитик Александр Кочетков размышлял над тем, как Украине начать собственное производство дальнобойных ракет, какие для этого нужны условия и сколько понадобится времени для разработки, испытаний и серийного запуска в массовое производство.

Также напомним, что после уничтожения крейсера "Москва" Фокус разбирался, на что способен противокорабельный комплекс "Нептун". Скорость полета его ракеты – около 900 км/ч.