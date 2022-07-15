Ракеты средней дальности. Как Украине начать производство и достать Москву

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Уже несколько поколений ракетчиков сменилось в Днепровском КБ "Южное" и Киевском КБ "Луч", у которых пальцы стерлись о клавиатуру, когда они писали бесчисленные обоснования и предложения о создании таких ракет! И 30 лет всем властям было все равно на аргументированные соображения специалистов. И обществу нашему было все равно — ни одной акции активистов не припомню с требованием улучшить нашу оборону за счет создания своих ракет. А теперь эта тема стала не просто суперактуальной, но и суперсложной заодно.

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Технически проще увеличить дальность крылатой ракеты "Нептун" за счет разгонного блока. Но такая дозвуковая ракета будет уязвима для ПВО врага. Баллистическую ракету средней дальности надо проектировать с нуля, но задача эта Украине по силам. В любом случае нужны три-четыре месяца на конструкторскую документацию, а потом необходимо изготовить полтора десятка ракет для испытаний. Вопрос вопросов: где изготовить?

Если производство будет на территории Украины, то агрессор его немедленно разбомбит, как уже произошло с производственными мощностями КБ "Луч". Если выносить на территорию наших союзников, то сразу придется решать вопрос с обходом международного соглашения о запрете производства ракет с дальностью свыше 500 км. Варианты есть, но это дополнительное усложнение задачи.

Полный цикл разработки, испытаний и запуска в серийное производство что крылатой, что баллистической ракеты средней дальности — два года минимум. И это при условии, что процессом руководят выдающиеся конструкторы и производственники, а проблем с ресурсами, включая западные технологии, нет.

А теперь о реалиях. "Укроборонпромом" у нас фактически рулит кислая парочка Юрий Гусев и Тимофей Милованов. Оба ничего не соображают в оборонке (кроме распила бюджета, разумеется), оба не являются сколько-нибудь масштабными менеджерами, оба совершенно не интересуются какими-либо прорывными разработками, включая ракетные. Даже во время войны наш "Укроборонпром" не производит ничего существенного для победы в этой войне.

Так что с ракетными атаками Москвы и окрестностей придется повременить. До тех пор, пока на каком-то этапе ленд-лиза у нас не проявится соответствующее вооружение. Ну, или на наших военно-промышленных начальников снизойдет просветление в виде вражеской боеголовки.

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