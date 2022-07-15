Ракети середньої дальності. Як Україні розпочати виробництво та дістати Москву

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Уже кілька поколінь ракетників змінилося у Дніпровському КБ "Південне" та Київському КБ "Луч", у яких пальці стерлися об клавіатуру, коли вони писали незліченні обґрунтування та пропозиції щодо створення таких ракет! І 30 років владі було все одно на аргументовані міркування фахівців. І нашому суспільству було однаково — жодної акції активістів не пригадаю з вимогою покращити нашу оборону за рахунок створення своїх ракет. А тепер ця тема стала не просто суперактуальною, а й суперскладною заразом.

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Технічно простіше збільшити дальність крилатої ракети "Нептун" за рахунок розгінного блоку. Але така дозвукова ракета буде вразливою для ППО ворога. Балістичну ракету середньої дальності треба проєктувати з нуля, але завдання це Україні під силу. У будь-якому випадку потрібно три-чотири місяці на конструкторську документацію, а потім необхідно виготовити півтора десятки ракет для випробувань. Питання: де виготовити?

Якщо виробництво буде на території України, агресор його негайно розбомбить, як уже сталося з виробничими потужностями КБ "Луч". Якщо виносити на територію наших союзників, то одразу доведеться вирішувати питання з обходом міжнародної угоди про заборону виробництва ракет із дальністю понад 500 км. Варіанти є, але це додаткове ускладнення завдання.

Повний цикл розробки, випробувань та запуску в серійне виробництво що крилатої, що балістичної ракети середньої дальності — два роки мінімум. І це за умови, що процесом керують видатні конструктори та виробничники, а проблем із ресурсами, враховуючи західні технології, немає.

А тепер про реалії. "Укроборонпромом" у нас фактично рулить кисла парочка Юрій Гусєв та Тимофій Милованов. Обидва нічого не розуміють в оборонці (крім розпилу бюджету, зрозуміло), обидва не є масштабними менеджерами, обидва зовсім не цікавляться будь-якими проривними розробками, враховуючи ракетні. Навіть під час війни наш "Укроборонпром" не робить нічого суттєвого для перемоги у цій війні.

Тож із ракетними атаками Москви й околиць доведеться почекати. До того часу, поки на якомусь етапі ленд-лізу в нас не з'явиться відповідне озброєння. Ну, або на наших військово-промислових начальників зійдеться просвітлення у вигляді ворожої боєголовки.

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