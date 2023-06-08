Дальність понад 1000 км: Україна готується до виробництва власних ракет, — Резніков

За словами Резнікова, знищення крейсера "Москва" українськими ракетами "Нептун" спонукало західних партнерів до того, що Україна отримала "Гарпуни", якими звільнила острів Зміїний.

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Україна має високі перспективи для створення власного оборонного сектора ракет, які можуть бити з дальністю понад 1000 км. Про це у четвер, 8 червня, заявив міністр оборони України Олексій Резніков, виступаючи на спеціальному заході видання NV "Діалоги про відновлення України".

"У нас дуже хороші перспективи мати українські ракети з дальністю поразки більше ніж 1000 км", — зазначив Резніков.

За його словами, в Україні було затверджено ракетну програму, гроші на яку вже офіційно виділено. Виконавцями програми є представники українських виробників.

Також міністр оборони України нагадав, що флагман Чорноморського флоту крейсера "Москва" було знищено у квітні минулого року саме українськими ракетами "Нептун".

Крім того, Резніков зазначив, що часто західні партнери України вагаються надавати новий вид зброї, бо бояться чергового рівня загострення ситуації.

"Я дуже сильно їх переконував дати нам протикорабельні ракети "Гарпун", якими треба було захистити наше узбережжя Одеси та портові хаби... Коли ми вразили "Нептунами" корабель "Москва" — через тиждень було рішення надати нам "Гарпуни" і сьогодні ці ракети вже служать разом із "Нептунами", — підкреслив міністр.

Також Резніков розповів, що визволення острова Зміїний відбувалося, зокрема завдяки "Гарпунам".

Нагадаємо, минулого року в одному з матеріалів Фокусу політичний аналітик Олександр Кочетков розмірковував над тим, як Україні розпочати власне виробництво далекобійних ракет, які для цього потрібні умови і скільки знадобиться часу для розробки, випробувань та серійного запуску в масове виробництво.

Також нагадаємо, що після знищення крейсера "Москва" Фокус розбирався, на що здатний протикорабельний комплекс "Нептун". Швидкість польоту його ракети – близько 900 км/год.