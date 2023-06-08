"Отримує по зубах": десантники ЗСУ знищили російський танк під Бахмутом, — Сирський (відео)

За словами Командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, ЗСУ продовжують рух і мають успіхи, хоча росіяни намагаються зупинити українські сили.

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Українські десантники з 77-ї бригади ЗСУ знищили російський танк на Бахмутському напрямку. Відео опублікував Командувачів Сухопутних військ Олександр Сирський у себе в Telegram.

"Сили оборони мають успіхи і продовжують рух. Оборонна операція триває, ворог намагається зупинити наші сили, але отримує по зубах", — зазначив Сирський.

Сирський показав відео знищення російського танка

Нагадаємо, що в мережі показали, як "таємні" дрони підірвали 5 російських танків та БМП за один виліт. Мінцифри зберігає у секреті, які саме безпілотники атакували окупантів, обіцяючи розкрити цю інформацію лише після перемоги України у війні.

Також 8 червня стало відомо, що українські артилеристи знищили заховану за деревами ворожу САУ "Нона-С". Попри те, що 120-мм самохідна артилерійсько-мінометна установка була прихована від очей, артилеристи змогли визначити її місце та зробити один прицільний удар.

Окрім того, голова Міноборони Олексій Рєзніков заявив, що Україна готується до виробництва власних ракет. За його словами, знищення крейсера "Москва" українськими ракетами "Нептун" спонукало західних партнерів до того, що Україна отримала "гарпуни", якими звільнила острів Зміїний.