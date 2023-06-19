Уже доказали эффективность: Сухопутные войска показали американские ЗРК Avenger (фото)

В основе комплекса лежат Stinger, которые можно извлечь из пусковых и управлять ими вручную. Один залп "Мстителя" составляет до 16 ракет.

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На вооружении подразделений противовоздушной обороны есть американские ЗРК Avenger (Мститель), построенные на базе вездехода HMVVW. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины в фейсбуке.

1129 г. зенитный ракетный Белоцерковский полк имеет самоходный зенитно-ракетный комплекс Avegner. Это мобильная установка малого радиуса действия, в основе которой лежат ракеты ПЗРК Stinger.

Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

На пикап "Хамви" установили 4 пусковые установки по 4 ракеты в каждой, а также пулемет 12,7 мм калибра. Все вместе дает защиту от крылатых ракет, беспилотников, вертолетов и самолетов на малых высотах. Комплекс способен перехватывать цели на дистанции от 50 до 6000 метров.

"Данные комплексы уже доказали свою эффективность в сбитии Shahed и российских ракет", — отметили в Сухопутных силах.

Особенностью ЗРК Avenger является то, что ракеты Stinger можно извлечь из пусковой и использовать вручную. Такие установки используются в США для защиты особо важных объектов, например, правительственных зданий. Машину можно встроить в общую систему управления и командование ПВО.

Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Напомним, 5 апреля командующий Объединенными силами ВСУ показал ЗРК Avenger на боевом дежурстве.

31 мая в очередном пакете военной помощи США анонсировали поставки Украине партии ЗРК Avenger.