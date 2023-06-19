Россияне открыли памятник морякам с корабля, потерю которого так и не признали (фото)

На открытии памятника, который находится на территории воинской части аварийно-спасательного отряда ЧФ РФ, у гостей отобрали мобильные телефоны, чтобы сделать невозможной фото- и видеосъемку.

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В оккупированном Севастополе россияне открыли памятник экипажу буксира "Спасатель Василий Бех", о потере которого Минобороны так и не сообщило. Об этом сообщает российское медиа "Агентство".

"На территории воинской части ВМФ России в Севастополе открыли памятник экипажу затопленного ВСУ год назад близ острова Змеиный буксира "Василий Бех", о потере которого Минобороны так и не сообщило", – говорится в публикации.

Как сообщил изданию отец одного из погибших матросов крейсера "Москва" Дмитрий Шкребец, памятник открыли на территории воинской части аварийно-спасательного отряда Черноморского флота.

По словам Шкребца, снимать открытие памятника могла только пресс-служба ВМФ, а у гостей, присутствующих на мероприятии, отобрали телефоны. За выполнением указания следила военная полиция. Несмотря на это, мужчине предоставили фото памятника до открытия. Поэтому доска с именами на снимке заклеена.

"На буксире было 19 гражданских членов экипажа и 14 военных, утверждает Шкребец. В результате атаки погибли семеро гражданских и четверо военных", – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что ВМС Украины 17 июня 2022 года сообщили, что нанесли удар по буксиру "Спасатель Василий Бех" в районе острова Змеиный. Москва так и не прокомментировала информацию о потере буксира.

"В апреле 2023 года стали известны подробности уголовного дела об атаках на четыре российских судна, в том числе "Спасатель Василий Бех". Вину за это российские власти вменили командующему ВМС Украины Алексею Неижпапы. Хамовнический суд Москвы заочно арестовал его", – пишут журналисты.

Также сообщается, что согласно материалам дела, у острова Змеиного Россия потеряла еще как минимум два десантно-транспортировочных катера БК-16.

Напомним, 17 июня 2022 года глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что подбитое утром судно обеспечения Черноморского флота "Спасатель Василий Бех" затонуло.

Ранее западные аналитики разбирались, как ВСУ удалось потопить флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва".