Новые маршруты и баллистика: в ВСУ раскрыли стратегию ночных атак ВС РФ

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, враг для обстрела Запорожья применил ракеты "Искандер-М" и ЗРК С-300. Сейчас российская армия прокладывает новые маршруты для атак по городам Украины, чтобы запутать украинскую ПВО.

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В ночь на 20 июня враг применил ракеты, которые летят по баллистической траектории и дроны типа Shahed, прокладывая новые маршруты, чтобы запутать украинскую ПВО. Об этом спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил 20 июня в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

По словам Игната, основным направлением атаки РФ выбрала Киевскую область, запуская ракеты и дроны с восточного побережья Азовского моря и из аэродрома Сеща Брянской области.

"Именно туда доставляют дроны после того как они попадают в Москву или морским путем из Ирана в порты Махачкала или же другие", — отметил он.

Спикер ВС ВСУ рассказал, что во время ночной атаки российские оккупанты применили летящие по баллистической траектории ракеты, такие как "Искандер-М" и ЗРК С-300, которые направили по наземным целям в Запорожье.

Новая стратегия РФ, по его словам, заключается сейчас в том, чтобы запутать украинскую ПВО, прокладывая новые маршруты полета ракет по разным областям. Мобильным огневым группам непросто сбивать дроны типа Shahed стрелковым оружием в ночное время, особенно тогда, когда беспилотники летят вдоль русел рек, используя новые маршруты.

"Сегодня ПВО размещено там, где это наиболее нужно, защищая крупные города, инфраструктурные объекты, объекты атомной энергетики и линию фронта. Не хватает банально средств ПВО, и это еще мягко говоря, для того чтобы покрыть такое государство как Украина колпаком, как это сделало государство Израиль", — подчеркнул Игнат.

Обстрел городов Украины 20 июня: подробности

Напомним, в ночь на 20 июня в большей части областей Украины звучала воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов. В Киеве и области силы ПВО отразили воздушную атаку вражеских БПЛА, уничтожив около 20 Shahed.

В ту же ночь, около 5 утра беспилотники типа Shahed атаковали критически важный объект во Львове. Было зафиксировано три попадания, в результате чего произошло возгорание, которое было ликвидировано.