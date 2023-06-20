Украина вернула защитников из Венгрии после плена в РФ: первое фото

Украина продолжает принимать меры, чтобы вернуть домой еще восьмерых военнослужащих, которые до сих пор находятся в Венгрии.

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Во вторник, 20 июня, Координационный штаб по вопросам обращения в военнопленными опубликовал фото трех украинских военных, которых посольству нашей страны в Будапеште удалось вывезти на родину.

"Как сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, посольству Украины в Будапеште во взаимодействии с Координационным штабом удалось вывезти из Венгрии трех украинских военнослужащих, взятых в плен Россией, а впоследствии при до конца не выясненных обстоятельствах перевезенных в Венгрию. Они уже находятся на украинской территории, им предоставляется вся возможная поддержка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, МИД, Силы безопасности и обороны продолжают принимать активные меры, чтобы вернуть домой остальных вывезенных из России в Венгрию украинских защитников.

Ситуация с украинскими военнопленными в Венгрии

9 июня представитель МИД Олег Николенко сообщил, что Русская православная церковь передала Венгрии 11 пленных украинцев венгерского происхождения. Он заверил, что правительство Украины не было проинформировано о соответствующих правительственных переговорах между странами. Представитель МИД Украины Олег Николенко 19 июня заявил, что все попытки украинских дипломатов установить прямой контакт с украинскими гражданами не имели успеха.

Впоследствии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что венгры и "игроки" из другой неназванной страны провернули "тайную операцию", чтобы подкрепить образ венгерского премьера как "единственного защитника" своего народа.