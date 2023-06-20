Україна повернула захисників з Угорщини після полону в РФ: перше фото

Україна продовжує вживати заходів, щоб повернути додому ще вісьмох військовослужбовців, які досі перебувають в Угорщині.

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У вівторок, 20 червня, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував фото трьох українських військових, яких посольству нашої країни у Будапешті вдалося вивезти на батьківщину.

"Як повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, посольству України в Будапешті у взаємодії з Координаційним штабом вдалося вивезти з Угорщини трьох українських військовослужбовців, взятих у полон Росією, а згодом за до кінця не з'ясованих обставин перевезених до Угорщини. Вони вже перебувають на українській території, їм надається вся можлива підтримка", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, МЗС, Сили безпеки та оборони продовжують вживати активних заходів, щоб повернути додому решту вивезених із Росії до Угорщини українських захисників.

Ситуація з українськими військовополоненими в Угорщині

9 червня представник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що Російська православна церква передала Угорщині 11 полонених українців угорського походження. Він запевнив, що уряд України не був проінформований про відповідні урядові переговори між країнами. Представник МЗС України Олег Ніколенко 19 червня заявив, що всі спроби українських дипломатів встановити прямий контакт із українськими громадянами не мали успіху.

Згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що угорці та "гравці" з іншої неназваної країни провернули "таємну операцію", щоб підкріпити образ угорського прем'єра як "єдиного захисника" свого народу.