"Негативный сигнал": Дуда прокомментировал переброску ЧВК "Вагнер" в Беларусь

Президент Польши заявил, что будет добиваться скорейшего ответа Североатлантического альянса.

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Во вторник, 27 июня, президент Польши Анджей Дуда заявил, что переброска наемников ЧВК "Вагнер" в Беларусь является негативным сигналом. Об этом пишет местное издание Interia Widarzenia.

"Переброска "вагнеровцев" в Беларусь – негативный сигнал для нас", – сказал польский лидер.

По словам Дуды, в Нидерландах он попытается добиться согласия, чтобы сделать ответ НАТО более быстрым, а планы обороны более эффективными.

Также президент Польши заявил, что будет добиваться скорейшей передислокации солдат и увеличения численности батальонных групп, а также военных ресурсов Альянса в этой части Европы.

Неудачный мятеж Пригожина: почему ЧВК "Вагнер" отправится в Беларусь

24 июня, после того как глава ЧВК "Вагнер" повернул колонны взбунтовавшихся наемников от Москвы, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, после чего он "уйдет в Беларусь".

27 июня Александр Лукашенко подтвердил, что главарь наемников сейчас находится на территории республики Беларусь. Он заявил, что гарантии, которые предоставил Евгению Пригожину президент РФ Владимир Путин, соблюдены.

Также белорусский политик заявил, что командиры из ЧВК "Вагнер" поделятся опытом и помогут вооруженным силам РБ повысить свои навыки. По его словам, "вагнеровцы" могли бы рассказать Беларуси больше об использование оружия — как наступать, как обороняться.