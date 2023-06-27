"Негативний сигнал": Дуда прокоментував перекидання ПВК "Вагнер" до Білорусі

Президент Польщі заявив, що домагатиметься якнайшвидшої відповіді Північноатлантичного альянсу.

Related video

У вівторок, 27 червня, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що перекидання найманців ПВК "Вагнер" до Білорусі є негативним сигналом. Про це пише місцеве видання Interia Widarzenia.

"Перекидання "вагнерівців" у Білорусь — негативний сигнал для нас", — сказав польський лідер.

За словами Дуди, у Нідерландах він спробує домогтися згоди, щоб зробити відповідь НАТО швидшою, а плани оборони ефективнішими.

Також президент Польщі заявив, що домагатиметься якнайшвидшої передислокації солдатів і збільшення чисельності батальйонних груп, а також військових ресурсів Альянсу в цій частині Європи.

Невдалий заколот Пригожина: чому ПВК "Вагнер" вирушить до Білорусі

24 червня, після того, як глава ПВК "Вагнер" повернув колони найманців, які збунтувалися, від Москви, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що кримінальну справу стосовно Євгенія Пригожина буде припинено, після чого він "піде в Білорусь".

27 червня Олександр Лукашенко підтвердив, що ватажок найманців зараз перебуває на території республіки Білорусь. Він заявив, що гарантії, які надав Євгенію Пригожину президент РФ Володимир Путін, дотримано.

Також білоруський політик заявив, що командири з ПВК "Вагнер" поділяться досвідом і допоможуть збройним силам РБ підвищити свої навички. За його словами, "вагнерівці" могли б розповісти Білорусі більше про використання зброї — як наступати, як оборонятися.