Десятки танков Leopard для ВСУ: в Минобороны Германии анонсировали новый пакет помощи

Министр Борис Писториус заявил, что машины будут доставлены в Украину уже в ближайшие недели. Также он проинформировал, что ВСУ получат дополнительные системы ПВО — IRIS-T.

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Украина получит от партнеров десятки немецких танков и дополнительные комплексы противовоздушной обороны. Об этом в интервью для Rzeczpospolita заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"В ближайшие недели в Украину будут доставлены десятки боевых танков Leopard 1 A5, которые предоставят Германия и Дания. Кроме того, только в мае мы подготовили новый пакет помощи на сумму 2,7 миллиарда евро, который включает дополнительные срочно необходимые вооружения, такие как дополнительные системы ПВО IRIS-T SLM", — сказал он.

Писториус подчеркнул, что немцы будут поддерживать Украину, пока это нужно для защиты от нападения российских оккупантов.

"С этой целью мы предоставляем вторую по величине военную помощь в мире после США и самую большую военную помощь в Европе, которая включает, среди прочего, системы ПВО, танки, артиллерийскую технику, логистику, ремонт и т.д.", — отметил немецкий министр.

Руководитель Минобороны Германии поделился, что увидел сближение европейских стран из-за войны, развязанной Россией. По его словам, мир объединил силы для помощи украинцам.

"Объединенные, как никогда раньше, мы поддерживаем Украину и объединяем наши обороноспособности ради таких ценностей, как свобода, мир и безопасность", — заявил Писториус.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ уже уничтожили 16 танков Leopard на территории Украины. Однако данные Oryx свидетельствуют о том, что во вражеском министерстве преувеличили статистику в 8 раз.

3 июля стало известно, что в Гааге заработал Международный центр по преследованию за преступление агрессии. Представители разных стран будут работать над привлечением РФ к ответственности.