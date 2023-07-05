"Отбили ряд территорий": Сырский подтвердил успехи ВСУ к северу от Бахмута (фото, карта)

Генерал показал, как бойцы ВСУ выбивают армию РФ с занятых позиций. В некоторых случаях бойцам удалось подкрасться вплотную к врагу.

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10 бригада "Эдельвейс" подвинула линию фронта к северу от Бахмута в Донецкой области. Генерал Александр Сырский, командующий Сухопутными силами, заверил, что бои идут на подступах к населенному пункту. Видео с кадрами противостояния генерал опубликовал в официальном Telegram-канале.

На видео видно местность, которую заволокло белым дымом от выстрелов. Поверхность земли прорезана окопами, по которым пробираются бойцы ВСУ.

Бой в окопах армии РФ на северных подступах к Бахмуту

Кроме того можно увидеть некоторые детали боя с российскими оккупантами:

украинский военный быстро устанавливает миномет и наносит удар в направлении позиций врага;

Украинский военный стреляет из миномета

боец ВСУ подбирается к российскому блиндажу и бросает гранату прямо в отверстие.

Боец ВСУ бросает гранату внутрь российского бландажа

Сырский отметил, что удалось выгнать подразделения армии РФ с "ряда территорий".

Генерал пока не сообщил, где именно происходил бой, в котором участвовала 10 ОДШБр "Эдельвейс". Однако на карте боевых действий DeepState указаны участки, где в последнее время происходили изменения:

в районе села Орехово-Васильевка вдоль трассы М03 освобождено 1,6 кв. км;

в районе Берховка-Ягодное "серая зона" передвинулась вглубь российских позиций.

Ситуация на Бахмутском отрезке фронта по состоянию на 5 июля 2023 года

Между тем Генштаб ВСУ подтверждает, что украинские войска ведут бой на северном и южном подступах к Бахмуту в Донецкой области — других деталей ситуации командование не разъясняет.

Отчет Генштаба ВСУ по состоянию на утро 5 июля 2023 года

Отметим, Константин Машовец, военный обозреватель, отметил, что на Бахмутском отрезке фронта "что-то назревает". В частности, армия РФ перебрасывает новые подразделения под Бахмут: с одной стороны, они будто готовятся атаковать, с другой — пытаются артиллерией остановить продвижение ВСУ.

Между тем генерал Сырский менее суток назад анонсировал: он уверен, что Бахмут вскоре освободят.

Напоминаем, в Генштабе ВСУ рассказали об успехах украинских Сил обороны на восточном фронте. В частности, признали, что освобождено село Клещеевка, которое расположено в 2,5 км от южных окраин Бахмута.

Тем временем в Донецкой области армия РФ начала использовать новую разработку — дроны-камикадзе "Овод". Предварительно известно, что он способен поднять взрывчатку весом 5 кг: россияне утверждают, якобы использовали его для удара по укреплениям ВСУ.