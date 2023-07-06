Турецкий "шквал огня": в ВСУ ожидают поставки артиллерийских систем Т-155 Firtina

Турецкие самоходки в Украине будут противостоять российским аналогичным системам 2С19 "Мста-С". При схожих ТТХ Firtina обладает особенностью — режим, при котором гаубица делает три выстрела за 15 секунд.

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Силы обороны Украины ожидают пополнение в плане артиллерийских систем. В частности, на вооружение украинской армии прибудут турецкий самоходные установки T-155 Firtina и шведские Archer, сообщил 5 июля заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

В ходе интервью "Укринформу" генерал перечислил артиллерийские системы, которые были предоставлены ВСУ западными союзниками в рамках военной помощи. По его словам, на сегодняшний день украинская армия оснащена более 10 разными типами артиллерийских систем, таких как французские Caesar, американские М777, немецкий САУ PzH 2000, польские AHS Krab и другие.

Теперь же ожидаются поставки шведских систем FH77 BW L52 Archer и турецких самоходок T-155 Firtina. Следует отметить, что если о поставках шведских орудий информация появилась еще в феврале этого года, то о турецкой Firtina стало известно со слов Громова.

"Ожидается поступление новых систем, которые в настоящее время подразделениями ВС Украины еще не использовались — таких как Archer, Firtina", — рассказал генерал, при этом не уточнил ни о сроках, ни об объемах поставок.

Самоходная установка T-155 Firtina

Компоновка и броня

САУ T-155 Firtina создана на базе самоходки K9 Thunder. В основе — бронированное гусеничное шасси, на которой установлена полноповоротная башня с вооружением. Корпус и башня сделаны из броневых листов обеспечивающих защиту от стрелкового оружия и осколков. Заявленная броня в лобовой проекции способна противостоять выстрелу из 14,5-мм калибра.

Силовая установка

Турецкая самоходка оснащена двигателем MTU-881 Ka 500 немецкого производства мощностью 1000 л.с. и автоматической трансмиссией Allison X-1100-5 с четырьмя передачами переднего хода и двумя заднего. Подвеска — независимая гидропневматическая. Ведущие колеса расположены в передней части корпуса. Силовая установка максимально разгоняет машину до 67 км в час.

Вооружение

САУ имеет нарезное 155-мм орудие южнокорейского производства, с механизированной укладкой на 48 выстрелов и механическим досылателем. Скорострельность — 6 выстрелов в минуту. В то же время Firtina обладает функцией "шквал огня" при котором производятся 3 выстрела в течение 15 секунд. Однако при длительной стрельбе допустимая скорострельность составляет 2 выстрела в минуту.

Основные ТТХ турецкой САУ T-155 Firtina

Гаубица использует всю номенклатуру артиллерийских боеприпасов НАТО 155-мм калибра. При этом дальность стандартным осколочно-фугасным снарядом достигает 30 км, а при использовании активно-реактивных снарядов дистанция прицельного огня достигает 40 км.

Отметим, что турецкой САУ T-155 Firtina придется соперничать в Украине с российским аналогом 2С19 "Мста-С", которая имеет схожие характеристики. Особенностью турецкой машины является наличие функции "шквал огня" что в определенных ситуациях может дать преимущество на поле боя.

Ранее Минобороны Украины сообщило, что Украина получит шведские самоходные артиллерийские установки Archer уже летом 2023 года. В ведомстве уточнили, что САУ прибудут вместе с обученными экипажами.