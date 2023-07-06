Турецький "шквал вогню": у ЗСУ очікують поставки артилерійських систем Т-155 Firtina

Турецькі самохідки в Україні протистоятимуть російським аналогічним системам 2С19 "Мста-С". За схожих ТТХ Firtina має особливість — режим, за якого гаубиця робить три постріли за 15 секунд.

Related video

Сили оборони України очікують на поповнення в плані артилерійських систем. Зокрема, на озброєння української армії прибудуть турецькі самохідні установки T-155 Firtina і шведські Archer, повідомив 5 липня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

Під час інтерв'ю "Укрінформу" генерал перерахував артилерійські системи, які надали ЗСУ західні союзники в рамках військової допомоги. За його словами, на сьогодні українська армія оснащена понад 10 різними типами артилерійських систем, таких як французькі Caesar, американські М777, німецька САУ PzH 2000, польські AHS Krab та інші.

Тепер же очікуються постачання шведських систем FH77 BW L52 Archer і турецьких самохідок T-155 Firtina. Слід зазначити, що якщо про постачання шведських гармат інформація з'явилася ще в лютому цього року, то про турецьку Firtina стало відомо зі слів Громова.

"Очікується надходження нових систем, які наразі підрозділами ЗС України ще не використовувалися, — таких як Archer, Firtina", — розповів генерал, водночас не уточнив ні про строки, ні про обсяги постачання.

Самохідна установка T-155 Firtina

Компонування і броня

САУ T-155 Firtina створено на базі самохідки K9 Thunder. В основі — броньоване гусеничне шасі, на якому встановлено повноповоротну башту з озброєнням. Корпус і башта зроблені з броньових листів, що забезпечують захист від стрілецької зброї та осколків. Заявлена броня в лобовій проєкції здатна протистояти пострілу з 14,5-мм калібру.

Силова установка

Турецьку самохідку оснащено двигуном MTU-881 Ka 500 німецького виробництва потужністю 1000 к.с. і автоматичною трансмісією Allison X-1100-5 з чотирма передачами переднього ходу і двома заднього. Підвіска — незалежна гідропневматична. Провідні колеса розташовані в передній частині корпусу. Силова установка максимально розганяє машину до 67 км на годину.

Озброєння

САУ має нарізну 155-мм гармату південнокорейського виробництва, з механізованим укладанням на 48 пострілів і механічним досилачем. Скорострільність — 6 пострілів на хвилину. Водночас Firtina має функцію "шквал вогню", за якої здійснюються 3 постріли протягом 15 секунд. Однак під час тривалої стрільби допустима скорострільність становить 2 постріли на хвилину.

Основні ТТХ турецької САУ T-155 Firtina

Гаубиця використовує всю номенклатуру артилерійських боєприпасів НАТО 155-мм калібру. При цьому дальність стандартним осколково-фугасним снарядом досягає 30 км, а при використанні активно-реактивних снарядів дистанція прицільного вогню досягає 40 км.

Зазначимо, що турецькій САУ T-155 Firtina доведеться змагатися в Україні з російським аналогом 2С19 "Мста-С", яка має схожі характеристики. Особливістю турецької машини є наявність функції "шквал вогню" що в певних ситуаціях може дати перевагу на полі бою.

Раніше Міноборони України повідомило, що Україна отримає шведські самохідні артилерійські установки Archer вже влітку 2023 року. У відомстві уточнили, що САУ прибудуть разом із навченими екіпажами.