На мусорном полигоне в Москве замечен новый "Панцирь-С1", — СМИ (фото, видео)

Как отмечают журналисты, ранее на свалке также была расположена радиолокационная станция. Сейчас там появились бытовки для военнослужащих, канистры с топливом и, вероятно, боеприпасы.

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В Российской Федерации был замечен дополнительный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", размещенный в Новой Москве. Об этом пишет издание The Insider 7 июля.

Сообщается, что "Панцирь-С1" развернут на самом большом мусорном полигоне Москвы ТБО "Саларьево", который на данный момент законсервирован. Военные операторы периодически переводят ЗРПК в боевое положение.

"Панцирь-С1" является комплексом малого радиуса действия, который способен вести борьбу с легкобронированными наземными целями и живой силой противника.

"Панцирь-С1" в Новой Москве

Как отмечают СМИ, ранее в этой локации уже была замечена радиолокационная станция. Среди дополнительных объектов, выявленных журналистами, числятся бытовки для военнослужащих, канистры с топливом и, предположительно, боеприпасы.

Авторы публикации отметили, что "Саларьево" считается самым большим закрытым полигоном твердых бытовых отходов на территории Европы. ВС РФ начали размещать там свою технику еще в феврале.

Напомним, что 3 июля расследователи рассказали о военных объектах, которые армия РФ разместила неподалеку от помещений завода "Крымский титан" около от Армянска на границе с Крымом. Среди объектов, которые видны на спутниковых фотографиях — ЗРПК "Панцирь-С1".

Мы также писали о том, что 3 апреля стало известно о размещении зенитно-ракетных комплексов "Панцирь-С1" возле официальных резиденций президента России Владимира Путина на Валдае Новгородской области, а также в "Ново-Огарево" недалеко от Москвы.

Ранее, 6 марта, мы сообщали, что зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С-1" был замечен в российском городе Туапсе, Краснодарский край. В соцсетях предположили, что такая мера предосторожности вызвана атакой якобы украинских дронов на местную нефтебазу.