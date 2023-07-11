"Опоздали": литовский депутат объяснил, что Украина должна получить на саммите НАТО (видео)

Украине должны сказать четкую дату вступления в НАТО, считает литовский политик. По его мнению, отложить озвучивание этой даты можно, но ненадолго.

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Литовский депутат и представитель Литвы в ПАСЕ Эмануэлис Зингерис заявил, что во время саммита НАТО в Вильнюсе Украина должна услышать четкую дату вступления в НАТО. Политик убежден, что только тогда Россия закончит воевать, потому что увидит, что ей противостоит цивилизованный мир. Комментарий Зингериса получило агентство "УНИАН".

Сначала политик описал, как до сих пор действовал цивилизованный мир: постоянно опаздывал. Перечислил, где именно были задержки: "С оружием — опоздали, теперь — с самолетами. Теперь — с членством в НАТО".

По мнению литовца, подобные опоздания продлевают войну до бесконечности.

Зато Зингерис предлагает способ действий, который он называл "хирургическим". Речь идет о том, что Украина на саммите НАТО в Вильнюсе должна услышать четкую дату, когда она станет членом Альянса.

Единственная отсрочка, которую допускает депутат литовского Сейма — до саммита в Вашингтоне.

По словам Зингериса, членство Украины в НАТО "даст мир, а не войну". Только в этом случае диктатор в России поймет, что он воюет даже не с НАТО. Решение о дате вступления "даст разъяснение для России, что она воюет с цивилизованным миром, а не с Украиной".

Эмануэлис Зингерис — о вступлении Украины в НАТО

Что предлагает НАТО Украине

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического альянса, на пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что Украина не получит членства в НАТО. Вместо этого будет иметь реформу Вооруженных сил и отмену идеи ПДЧ.

Между тем имеющиеся члены Альянса получат четкий план относительно того, как их будут защищать в случае малейшего посягательства на их территорию.

Как оценивают возможные решения по Украине в Офисе президента Украины

Андрей Ермак, глава Офиса президента, пояснил, что продолжается работа над тем, что скажет Украина во время саммита в Вильнюсе. Чиновник уверяет, что выступление будет "предметным".

Михаил Подоляк, советник Офиса президента, ожидает прямого ответа от членов НАТО: нет другой альтернативы, кроме как вхождение Украины в состав Альянса.

Каково мнение экспертов относительно вступления в НАТО

По мнению Виталия Портникова, украинского журналиста, никакая финансовая или вооруженная помощь не предоставит Украине безопасности. Не будет НАТО — не будет защиты от ядерного удара, уверен медийщик.

В свою очередь британский журналист Гидеон Рахман выделил два разных лагеря, на которые разделились страны-члены НАТО относительно событий в Украине. Группа стран — вроде Литвы и Польши — хотят видеть полную победу Украины и полный разгром России. В то время как группа других стран — таких как Германия и Франция — ожидают "мягкой" победы. Именно поэтому первая группа настаивает на максимальной поддержке, а вторая — на более осторожных действиях. США — из тех, кто давит "на тормоза", но при этом призывает партнеров максимально помогать Украине высокотехнологичным оружием.

Напоминаем, военный эксперт Игорь Козий исследовал позиции различных "игроков" относительно вступления Украины в НАТО во время саммита в Вильнюсе. По его мнению, вступления все же не будет, зато пообещают весомую помощь.

Издание Politico рассказало, какую именно весомую помощь сможет предложить НАТО Украине. Речь идет о пуле стран, которые будут постоянно помогать до тех пор, пока Альянс все же не примет страну в свой состав.