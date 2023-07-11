Профессионально разбили россиян: Сырский показал яркие кадры уничтожения врага (видео)

По данным командующего Сухопутных войск, 225 отдельный штурмовой батальон эффектно уничтожил врага на Берховском направлении под Бахмутом.

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На Берховском направлении Вооруженные силы Украины разбили россиян и заняли их позиции. Об этом сообщил сообщил генерал-полковник, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в Telegram и показал яркое видео.

Врагам досталось во время контрнаступательных действий 225 отдельного штурмового батальона.

"Наши воины профессионально разбили россиян", — поделился он.

Берховское направление

Напомним, что ВСУ под Бахмутом выбили ВС РФ из посадки. Сначала в бой пошла украинская пехота, а дальше по оккупантам, которые убежали, отработала артиллерия.

Ранее сообщалось, что под Авдеевкой ВС РФ пошли на штурм и атаковали позиции украинских пограничников танками, артиллерией, авиацией и химическими боеприпасами. Несмотря на это, украинские защитники выстояли и затрофеили 2 их танка.

Также 27 июня ГПСУ сообщили подробности боев вблизи Бахмута. Украинские бойцы нанесли точные удары по противнику с помощью американских автоматических гранатометов Mk-19, а затем по заданным координатам открывают огонь из тяжелого вооружения.

В начале июля пограничники вместе с десантниками ликвидировали БТР, который россияне пытались спрятать в лесу, но тщетно. Они совместным усилиями не дают возможности российским захватчикам маскировать технику и оперативно ее уничтожают.