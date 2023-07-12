Спаслись бегством: у россиян сломалась "Волга", а ВСУ отправили к ним дрон-камикадзе (видео)

110-я ОМБр показала видео, на котором ВСУ уничтожают заглохший автомобиль "Волга" россиян. Сами оккупанты спасли свои жизни бегством.

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У российских оккупантов заглохла машина "Волга" на дороге. Это заметили украинские военные и отправили к ним FPV-дрон. Соответствующее видео показали воины 110-й ОМБР имени генерал-хорунжего Марка Безручка в Telegram.

На видео видно, что в результате автомобиль был уничтожен, однако россияне спасли свои жизни бегством.

У российских оккупантов заглохла машина "Волга" на дороге

Также напомним, что бойцы 59 бригады ВСУ уничтожили танк РФ. Благодаря беспилотникам украинские войска получили координаты тяжелой бронетехники россиян и быстро ее ликвидировали.

Кроме того, сообщалось, что подразделения ЧВК "Вагнер" отдали Минобороны РФ всю имеющуюся технику. Пресс-служба оборонного ведомства оккупантов перечислила все оружие и БК, которым владела ЧВК Пригожина. Некоторая техника ни разу не воевала, а БК считается тысячами тонн.