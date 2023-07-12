Врятувалися втечею: у росіян зламалася "Волга", а ЗСУ відправили до них дрон-камікадзе (відео)

110-та ОМБр показала відео, на якому ЗСУ знищують заглохлий автомобіль "Волга" росіян. Самі окупанти врятували свої життя втечею.

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У російських окупантів заглохла машина "Волга" на дорозі. Це помітили українські військові та відправили до них FPV-дрон. Відповідне відео показали воїни 110-ї ОМБР імені генерал-хорунжого Марка Безручко в Telegram.

На відео видно, що в результаті автомобіль було знищено, проте росіяни врятували свої життя втечею.

У російських окупантів заглохла машина "Волга" на дорозі

Також нагадаємо, що бійці 59 бригади ЗСУ знищили танк РФ. Завдяки безпілотникам українські війська отримали координати важкої бронетехніки росіян і швидко її ліквідували.

Крім того, повідомлялося, що підрозділи ПВК "Вагнер" віддали Міноборони РФ всю наявну техніку. Пресслужба оборонного відомства окупантів перерахувала всю зброю та БК, якою володіла ПВК Пригожина. Деяка техніка жодного разу не воювала, а БК рахується тисячами тонн.